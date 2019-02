Historisk dag på børsen i København

For første gang nogensinde er det fra i dag muligt at handle en EFT på Københavns Fondsbørs, Nasdaq Copenhagen.

Det betyder, at danske investorer ikke længere behøver at kigge til udlandet for at investere i de fortsat mere og mere populære ETF'er.

ETF'en, der i dag udbydes på Nasdaq Copenhagen, hedder XACT OMXC25 og følger det toneangivende danske C25-indeks, der afspejler hvordan de 25 mest handlede danske aktier klarer sig.

- I dag er en milepæl for Nasdaq Copenhagen og for dansk investorkultur. Det, at vi nu kan optage den første ETF til handel på fondsbørsen, og dermed tilbyde en nem, bekvem og billig måde at investere og opspare på, vil være medvirkende til at demokratisere en dansk investorkultur, siger Nikolaj Kosakewitsch, administrerende direktør på fondsbørsen Nasdaq Copenhagen, i en pressemeddelelse.

Kan spare ved at flytte

Også Dansk Aktionærforening er godt tilfredse.

- Det har været en mærkesag for os at få ETF'er til Danmark, siger direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak til Ekstra Bladet.

- Det skyldes primært to ting, nemlig at man ikke behøver sidde og vælge enkeltaktier ud, men her får en let adgang til et helt marked, samtidig med at det er væsentligt billigere i forhold til investeringsforeninger.

Mikael Bak forudser, at mange danskere kan opnå en besparelse ved at flytte deres penge over i en ETF.

- Det her bliver en direkte konkurrent til de passive indeksfonde, og der vil formentligt være en del danskere, der med fordel kan overveje, om det kan betale sig at flytte deres penge, fordi omkostningerne er lavere i en ETF, siger han og tilføjer, at det for mange kan give god mening at sætte penge i en ETF.

- Vi kan se, at tendensen går i retning af - og det er også det, vi anbefaler - at man har eksempelvis 70-80 af sin investering i nogle af de sikre produkter, og der kunne en ETF være et godt bud. Så kan man for de sidste 20-30 procent vælge nogle aktier selv, hvor der er større risiko. Det kan være inden for bæredygtighed, biler eller hvad man nu synes er spændende.

Begyndte i USA

ETF står for Exchange Traded Fund og blev for første gang udbudt i USA i 1993. Siden har ETF'erne fået mange rosende ord med på vejen fra professionelle investorer.

Idéen er, at du - hvis du har lidt ekstra sparepenge, som du vil investere - kan købe dig ind i et helt marked i stedet for at skulle bestemme dig for et par enkeltaktier.

En ETF er en form for investeringsfond, hvor udbyderen af ETF'en køber aktier, som så svarer til det indeks, som ETF'en følger. Den nye danske ETF består dermed af de 25 mest handlede aktier i Danmark. Når du køber dig ind i ETF'en, køber du altså en lille bid af de 25 mest handlede aktier i Danmark.

Dermed har du spredt din risiko mere ud, end hvis du blot havde købt en enkelt aktie. Samtidig er omkostningerne generelt meget lave, fordi der er mange investorer om at dække omkostningerne til køb af aktierne i ETF'en, ligesom der er tale om en passivt forvaltet investering, hvor der ikke sidder en aktiehandler, som hele tiden forsøger at optimere afkastet.

Væsentligt billigere

Selvom den første danske ETF først er blevet tilgængelig i dag, har investering i indeks længe været muligt i Danmark. Det er blot sket gennem investeringsforeninger, hvor de enkelte afdelinger så har afspejlet forskellige indeks.

Udvalget har dog langt fra været lige så stort som blandt ETF'erne.

I Danmark er den største udbyder af indeksinvesteringer, Sparinvest, som blandt andet udbyder afdelingen OMX C25, der ligesom den nye ETF afspejler det danske C25-indeks.

Hos Sparinvest er de årlige omkostninger 0,57 pct., mens de i den nye ETF er 0,2 pct.

Den nye ETF udbydes af det svenske fondsselskab Xact Kapitalförvaltning AB i samarbejde med Handelsbanken.