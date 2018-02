Massivt rentefald på boliglån: Se om det også gælder dig

Det er blevet billigere at låne til en andelsbolig. Dyrere at låne i provinsen end i hovedstadsområdet

Det er blevet markant billigere at låne til en andelsbolig over de seneste par år.

Det viser en opgørelse, som sammenligningstjenesten Mybanker har foretaget på baggrund af 7.500 konkrete tilbud på andelsboliglån, som bankerne har givet via Mybankers Skift bank service fra midt i 2015 til udgangen af 2017.

- I de fleste regioner er faldet på omkring 0,8 procentpoint. Det betyder, at det er blevet omkring 8000 kroner billigere om året at låne en million kroner til et andelsboliglån, siger Morten Westergaard, direktør i Mybanker.

Selv om rentefaldet er stort set det samme over hele landet, så er der stadig en stor forskel på de faktiske renter fra landsdel til landsdel.

Stor forskel fra Roskilde til Birkerød

Personer, der bor i Region Sjælland, tilbydes således generelt de dyreste lån. De fik i gennemsnit tilbudt 4,6 procent i rente midt i 2015. I sidste kvartal af 2017 var den tilbudte rente i gennemsnit faldet til omkring 3,8 procent.

Til sammenligning slipper andelsboligejere langt billigere i Region Hovedstaden. Her var den tilbudte rente midt i 2015 i gennemsnit 3,8 procent. I slutningen af 2017 var den tilbudte rente faldet til godt 3,1 procent.

Forskellen mellem den tilbudte rente på tværs af regionerne betyder, at det i gennemsnit er 7000 kroner dyrere om året at låne en million kroner til et andelsboliglån, hvis du bor i f.eks. Roskilde, end hvis du bor i f.eks. Birkerød.

Manglende konkurrence

- Om det er et tegn på at konkurrencen ikke er så stor uden for København, kan vi ikke sige noget om. Men det er interessant at se, at en ydelse, der burde være den samme i hele landet konsekvent er billigere i København, siger Morten Westergaard.

Han peger på, at forskellen på renten gør det mindre favorabelt at købe andelsbolig i provinsen.

- Undersøgelsen viser, at borgere uden for København reelt kan have den samme – eller højere - udgift for deres andelsbolig end i København, selvom boligerne må antages at være billigere uden for hovedstadsregionen, siger Morten Westergaard.

Størst rentefald i Syddanmark

Det største rentefald isoleret set har fundet sted i Region Syddanmark, hvor andelsrenten i gennemsnit er faldet med 0,9 procentpoint fra 4,3 procent midt i 2015 til knap 3,4 procent i slutningen af 2017. Det svarer til, at det i gennemsnit er blevet omkring 9.000 kroner billigere at låne en million kroner til en andelsbolig.

Det er dog stadig 0,3 procentpoint dyrere end i hovedstadsområdet.

Det mindste rentefald ses i Region Midtjylland, hvor faldet er på blot 0,5 procentpoint.

Skift bank

Ifølge Morten Westergaard indikerer foreløbige tal, at den faldende tendens er fortsat ind i 2018. Han opfordrer utilfredse andelsboligejere til at bede om tilbud i andre banker.

- De fleste danskere er generelt meget loyale over for deres bank. Men det er ikke altid, at banken gengælder denne loyalitet med at tilbyde de bedste forhold. Derfor kan det betale sig for rigtig mange at skrue lidt ned for loyaliteten og tænke mere på egen økonomi.