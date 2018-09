Ministre indkaldt i hast: 'Økonomisk kriminalitet skal have konsekvenser'

Søren Pape (K) og Rasmus Jarlov (K) kan se frem til snarest sammen at skulle i samråd om hvidvaskskandalen i Danske Bank.

Formanden for Erhvervsudvalget, Morten Bødskov (S), har hasteindkaldt de to ministre for at høre, hvordan regeringen har tænkt sig at sikre, at både Finanstilsynet og Bagmandspolitiet har ressourcer nok til at komme helt til bunds i hvidvaskskandalen i Danske Bank.

På Finansloven for 2018 er der afsat 349 millioner kroner til Finanstilsynet.

Men det er ikke nok til, at tilsynet kan gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af forløbet i Danske Bank, fortæller Finanstilsynets direktør Jesper Berg til Finans.

- Vi kommer ikke til at gennemgå alt materialet. Vi har en risikobaseret tilgang, hvor ressourceforbrug på tværs af vores opgaver skal stå mål med forventning til resultat, siger han til erhvervsmediet.

200 millioner kroner

Selv brugte Danske Bank 200 millioner kroner på en advokatundersøgelse, der heller ikke kunne klarlægge det fulde omfang af de mistænkelige transaktioner i Danske Banks estiske filial.

Bagmandspolitiet, der også er i gang med en efterforskning af transaktionerne, har et årsbudget på 82 millioner kroner.

- Vi kan ikke leve med, at en af verdens største hvidvaskskandaler ikke bliver undersøgt til bunds, siger Morten Bødskov til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det må ikke ske, at der kan være nogen, der har lavet økonomisk kriminalitet, som ikke bliver retsforfulgt.

- Hvor stort et beløb skal Finanstilsynet og Bagmandspolitiet have, før de har ressourcer nok?

- Det er regeringens ansvar at tilrettelægge myndighedernes arbejde, så i den her sammenhæng må det være deres bord at finde ud af, hvor meget der skal bruges.

Hastesamråd i Danske Bank-sag: Den ene dag lover @RasmusJarlov at @Finanstilsynet “får de nødvendige ressourcer”. I dag melder direktøren pas. Og hvad med @AnklagerSOIK ?Bekymrende! Jarlov og @SorenPape indkaldes i hastesamråd #dkpol https://t.co/xgY04ZN7WJ — Morten Bødskov (@mfMorten) 25. september 2018

Har tilbudt flere ressourcer

På et andet samråd tidligere i dag fortalte erhvervsordfører Rasmus Jarlov, at han allerede har tilbudt Finanstilsynet flere ressourcer, men at tilsynet umiddelbart har takket nej.

Han er dog klar til at tilbyde flere ressourcer igen.

- Jeg har bedt Finanstilsynet om en redegørelse af sagens forløb, for at få svar på tilsynets rolle og få deres syn på, om de har behov for stærkere hjemmel, bedre adgang til oplysninger i bankerne og herunder, om de ønsker flere ressourcer, hvilket de indtil videre ikke har ønsket over for mig, siger han ifølge Børsen.

Også Bagmandspolitiet, fortæller han på samrådet, har han tilbudt flere ressourcer.

Vant til store efterforskninger

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra Bagmandspolitiet er ikke så nervøs for, at der ikke er ressourcer nok.

'Vores medarbejdere er vant til at gennemføre meget store efterforskninger, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at komme til bunds i denne sag', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Han mener ikke, at man direkte kan sammenligne de 200 millioner kroner, som Danske Banks egen undersøgelse har kostet, med Bagmandspolitiets budget på 82 millioner kroner.

'Af mange grunde kan man ikke sammenligne Danske Banks undersøgelse med vores strafferetlige efterforskning, blandt andet fordi lovgivningen giver os en række effektive redskaber, som et advokatkontor aldrig vil have til rådighed,' skriver han.

Største skandale i Europa

Ifølge Danske Banks egen undersøgelse er der i årene 2007 til 2015 gennemført mistænkelige transaktioner for 1500 milliarder kroner, hvoraf langt størstedelen formodes at være foretaget i forbindelse med hvidvask.

Bankens topchef siden 2013, Thomas F. Borgen, valgte i onsdags selv at forlade sin post på grund af skandalen.

Bagmandspolitiet har siden august været i gang med en efterforskning af sagen, mens Finanstilsynet i sidste uge meldte uge, at tilsynet vil genoptage deres undersøgelse af banken.

De finske, amerikanske og britiske myndigheder er desuden også gået ind i sagen, ligesom EU-kommissionen har fokus rettet mod Danske Bank.

- Dette er den største skandale, vi nu har i Europa, hvilket også er en ubehagelig lektie, som illustrerer behovet for at være mere overvågen og for mere omfattende undersøgelser, sagde kommissæren for retlige anliggender, Vera Jourová, i torsdags.

