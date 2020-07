Nu er de dyre lån forbudt

Fra i dag, 1. juli, er det ikke længere lovligt at udbyde dyre forbrugs- og kviklån i Danmark.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Beslutningen om at forbyde de dyre lån blev truffet kort før juleaften, og herefter blev loven endeligt vedtaget i starten af juni.

Lovgivningen betyder, at der nu er sat en grænse for, hvor meget et kviklån må koste, og hvor meget en kunde maksimalt kan ende med at betale tilbage.

Loft over omkostninger

Hvor der før i tiden nærmest ikke var nogen grænser for de omkostninger, der var forbundet til lånet - de såkaldte årlige omkostninger i procent (ÅOP), må kviklån nu fremover maksimalt have en ÅOP på 35 procent.

Samtidig kan man maksimalt ende med at betale 100 procent oveni kviklånets værdi som følge af de nye regler.

Derudover er det forbudt at markedsføre kviklån, hvis virksomheden tilbyder lån med en ÅOP over 25 procent, og endelig er det forbudt at markedsføre kviklån i forbindelse med markedsføring af spilleudbydere eller spil på tv.

Reglerne gælder også for lån mellem private.

Den nye lov gælder ikke med tilbagevirkende kraft, så lån, der er optaget før 1. juli, kan godt have en højere ÅOP end 35, men målet med lovgivningen er altså, at de dyreste lån med tiden bliver udryddet.

- Jeg er stolt over, at vi nu indfører nogle regler, der vil komme rigtig mange mennesker – ikke mindst mennesker, der har det svært – til gode. Det her er ikke bare et flueben på et stykke papir – det er noget, der kan mærkes blandt dem, der har mest brug for det, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

Loven er blevet vedtaget af alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og De Konservative.