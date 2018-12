Ny ferielov: Det betyder den for dig

Peberspray bliver lovlig at have inden for hjemmets fire vægge

Personer over 18 år kan købe peberspray og have den derhjemme. Det er fortsat ulovligt at bære den i det offentlige rum. Det vil blive straffet med en bøde på 3000 kroner.

Det bliver dyrere at blive gift

Gebyret for at blive gift stiger fra 870 kroner til 1618 kroner. Og mens det i dag er kommunerne, der kontrollerer papirerne, så overgår opgaven til en central enhed under Statsforvaltningen i Odense.

Det kræver et håndtryk at få statsborgerskab

Fremover skal ansøgere deltage i en grundlovsceremoni, hvor de skal give hånd for at få statsborgerskab. Ceremonien afholdes af kommunerne. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at det er hensigten, at udlændinge- og integrationsministeren skal fastsætte krav om, at håndtrykket skal udveksles uden handske - håndflade mod håndflade.

Studerende kan tjene mere uden at blive modregnet i SU'en

SU-fribeløbet hæves med 1000 kroner, så elever på ungdomsuddannelserne får et fribeløb på 8846 kroner per måned i de måneder, de modtager SU. På de videregående uddannelser stiger fribeløbet til 13.375 kroner per måned.

Elektriske løbehjul bliver lovlige som en forsøgsordning

Som et forsøg bliver det lovligt at køre med motoriserede løbehjul og skateboards. Ordningen træder i kraft i januar, men der er endnu ikke en præcis dato for, hvornår den træder i kraft. Der er en række regler, som skal overholdes. Blandt andet skal kørslen foregå på cykelstien, føreren skal være fyldt 15 år, lygter skal altid være tændt, og løbehjulene må maksimalt kunne køre 20 kilometer i timen ved egen kraft.

Et nyt opholdskrav for dagpenge træder i kraft

Kravet indfases over tre år og er fuldt indfaset i 2021. Fra 1. januar er opholdskravet 5 ud af 12 år, i 2020 bliver det 6 ud af 12 år, og i 2021 bliver det 7 ud af 12 år.

En ny lov om medielicens træder i kraft

Det betyder, at licensen gradvist omlægges til skatten. Fra 2022 betales der ikke længere licens - det vil i stedet ske over skatten.

Et nyt ungdomskriminalitetsnævn skal afgøre sager om alvorlig kriminalitet begået af børn

Nævnet består af en dommer, en politimand og en repræsentant fra kommunen, og sammen har de mulighed for at bestemme en sanktion til børnene. Det kan være, at de skal rengøre brandbiler eller den lokale boligforening, at de skal i forbedringsforløb i op til fire års varighed eller anbringes på sikrede institutioner.

Danskere over 18 år kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk

Det juridisk bindende behandlingstestamente giver mulighed for, at man kan tage stilling til, om livsforlængende behandling skal sættes i gang, hvis man på et tidspunkt ikke er i stand til selv at tage stilling til det. Det afløser det nuværende livstestamente, der er vejledende for sundhedspersonalet, som har adgang til det. Men borgere, der i forvejen har et livstestamente, mister det ikke.

En ny aktiesparekonto skal få flere til at spare op

Kontoen oprettes hos banken og har et loft på 50.000 kroner. Pengene kan du investere i enkeltaktier eller gennem en investeringsforening. Du betaler en årlig skat på 17 procent af værdistigninger på kontoen. Normalt bliver aktier beskattet med 27 eller 42 procent.

Kilder: Ritzau, Folketingets hjemmeside og retsinformation.dk.