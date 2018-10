Sådan lænser arbejderbank bekymrede kunder

Ekstra Bladet har via mail forsøgt at få Arbejdernes Landsbanks branding-og kommunikationsdirektør Peter Froulund til at ' sætte nogle ord på, hvorfor kunderne - og ikke Arbejdernes Landsbank eller kortudbyderen Mastercard - skal afholde omkostningen ved gebyret på 100 kroner?' Man han svarer ikke.

I stedet sender han en reklame-mail, hvori han anpriser en ' konkurrencedygtig pakke til alle vores kunder' og praler med, at banken er ' danskernes foretrukne'.

Herefter forsøger Ekstra Bladet med to spørgsmål: ' Tak for din mail. Kan du præcisere, hvorfor kunderne skal opkræves gebyr for et nyt kort, som spærres på grund af misbrug, som kunderne ikke er skyld i?' ' Hvilke overvejelser ligger til grund for gebyret - og for ikke selv at tage omkostningen eller videresende den til - eller dele den med - jeres partner Mastercard, som udbyder et system, der ikke er helt sikkert?' Hertil svarer han: ' Jeg har ikke noget at tilføje til det, jeg skrev om emnet før, håber du kan bruge det'.

I en længere mailkorrespondance forsøger Ekstra Bladet igen med bl. a. spørgsmålet: ' Hvorfor skal kunder, der ikke har skyld i betalingssystemets sikkerhedsbrist, betale for nye kort?' Hertil skriver han: ' Vi ser på det gebyr som en del af en helhed omkring prissætning på betalingskort og mener samlet set det er billigt at have kort hos os'.