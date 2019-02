Søren takkede nej: Blev tilbudt 15 kroner i timen

15 kroner.

Det er timesatsen, som 41-årige Søren Vedel er blevet tilbudt i timeløn af Horsens Kommune i forbindelse med et job i kommunens it-café.

Søren Vedel er på grund af depression og angst førtidspensionist, men må ved siden af pensionen tjene 70-80.000 kroner om året. Så langt ville han aldrig være kommet op, hvis han havde takket ja til de seks timer om ugen ved Horsens Kommune.

Det havde givet ham en ugeløn på 90 kroner og en årsløn på omkring 4600 kroner.

- Og det skulle der så betales skat af. Jeg kunne lige så godt samle flasker. Hvis jeg kunne finde ni flasker på en time, ville det være en bedre forretning, siger Søren Vedel.

'Det er nedværdigende'

Han valgte at takke nej til jobbet. Han ville sådan set rigtig gerne have haft det og være med til at omstille kommunens ansatte til en ny it-virkelighed og senere også hjælpe borgere med it-problemer.

- Projektet lyder virkelig spændende. Og samtidig bliver man ikke rask af bare at sidde derhjemme omgivet af fire hvide vægge. Jeg kan godt arbejde nogle ganske få timer med fuld knald på. Mine kompetencer er ikke mindre end tidligere, men problemet er, at jeg ikke kan holde til at arbejde så mange timer af gangen, forklarer Søren Vedel.

Men de 15 kroner i timen signalerer et helt skævt menneskesyn, mener han.

- Jeg synes, at det er nedværdigende. Skulle jeg have fulgt overenskomsten, skulle jeg vel have haft i omegnen af 160 kroner. Det skal jeg så selvfølgelig ikke, fordi jeg er førtidspensionist, men når buddet er så lavt, så synes jeg, at det er en hån, siger Søren Vedel og tilføjer:

- Hvis jeg skal være med i et team, der synes, at jeg er så dum, at de kun vurderer min arbejdskraft til at være 15 kroner værd, så vil jeg hellere være fri. Hvis de fra begyndelsen havde sagt, at 'vi synes, at førtidspensionister er det rene pak, så vi vil ikke give jer nogen løn, men som en tjeneste til jer, så kan I komme og arbejde gratis', så havde det været mere reelt. Det tør de ikke sige, men det er jo i virkeligheden det, de mener, når de tilbyder 15 kroner i timen.

Søren Vedel er bedre end de fleste til computere og havde gerne hjulpet i kommunens it-café - bare ikke på de vilkår han blev tilbudt. Foto: Claus Bonnerup

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Horsens Kommune: Borgerne vokser ved at komme ud

Horsens Kommune bryder ingen regler ved at tilbyde Søren Vedel 15 kroner i timen. Nærmere tværtimod.

Jobtilbuddet til Søren Vedel er ifølge kommunen omfattet af servicelovens paragraf 103 om beskyttet beskæftigelse.

Da beskyttet beskæftigelse hovedsageligt er et socialt tilbud, er lønnen, der betales, ikke løn i ordets normale betydning, men derimod ifølge loven en arbejdsdusør. Størrelsen skal være minimum fem procent af den overenskomstsikrede mindsteløn.

I Søren Vedels tilfælde ville han som it-medarbejder i Horsens Kommune ifølge HKs kommunale overenskomst skulle have minimum 157 kroner i timen. Fem procent af det beløb er 7,85 kroner. Dermed giver kommunen næsten dobbelt op i forhold til loven.

'Alle vil gerne bidrage'

Horsens Kommune har for tiden omkring 220 borgere i beskyttet beskæftigelse, hvoraf de omkring 120 er beskæftiget i enten offentlige eller private virksomheder. Timelønnen ligger generelt på de 15 kroner.

- Borgerne er rigtig glade for det. Vi har været i gang med en proces, hvor vi gik fra, at borgerne sad på beskyttede værksteder, til at vi sagde, at alle, der kan, skal have tilbuddet om ekstern beskyttet beskæftigelse. Vi har et fantastisk samarbejde med virksomhederne i Horsens Kommune, og de borgere her bliver modtaget rigtig godt. Borgerne vokser meget ved at komme ud. Og det er vigtigt at huske, at de har førtidspensionen at leve af, siger driftschef i Horsens Kommune Cate Kristiansen, der på grund af tavshedspligt ikke kan kommentere direkte på Søren Vedels sag.

- Hvorfor ikke bare lade det være ved førtidspensionen i stedet for at tilbyde ekstra arbejde til 15 kroner i timen?

- Min holdning er, at alle mennesker har et behov for, at der er nogen, der har brug for en. Jeg tror, at alle mennesker gerne vil bidrage til et samfund. Mange af borgerne med de funktionsnedsættelser eller handicap, som den her gruppe borgere har, har aldrig oplevet at blive set, som nogle der kan levere til samfundet. Men det oplever de nu.

Har også førtidspension

- Er det fair, at de skal arbejde for 15 kroner i timen?

- Det gør de heller ikke. De får deres førtidspension, og så får de så et ekstra tillæg, som også er en offentlig ydelse, og den er så på de her 15 kroner.

- Men er 15 kroner okay?

- Ja, for de har også deres førtidspension. Der er jo en årsag til, at de her borgere får tilbudt beskyttet beskæftigelse, for ellers var de på det almindelige arbejdsmarked uden deres førtidspension.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

SIND: Jo mere desto bedre

Knud Kristensen fra SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed kender andre, der finder arbejde til 15 kroner i timen urimeligt. Foto: PR/Niels Åge Skovbo

Hos SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed kender landsformand Knud Kristensen udmærket til, at langt fra alle er tilfredse med at blive tilbudt, hvad han selv kalder for lommepenge for at gå på arbejde.

- Det er jo ikke meget, de får, men det er sådan reglerne er, og argumentet er normalt, at de har deres pension, så arbejdet her er ikke noget, de skal leve af, men at det omvendt er noget, der gør dig godt, siger han til Ekstra Bladet.

Handler ikke om penge

Han møder både folk, der synes, at det er nedværdigende ikke at blive tilbudt mere, mens andre er glade for tilbuddet og har den holdning, at det ikke handler om at tjene penge.

- Vi synes selvfølgelig, at jo mere man bliver betalt i beskyttet beskæftigelse, desto bedre, men omvendt så har vi også stor forståelse for, at det her er noget kommunerne gør for at hjælpe folk. Og typen af arbejde, der bliver tilbudt, er typisk ikke noget, hvor man er ude og underbyde andre på det almindelige arbejdsmarked.