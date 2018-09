Ti år efter krisen: Nu er der atter faretegn hos flere banker

- Vi ser, at nogle banker bevæger sig over mod det, som skabte finanskrisen, lyder det fra Finanstilsynets direktør

I disse dage er det præcis ti år siden, at finanskrisen for alvor slog igennem, da den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers krakkede.

Siden er det kommet godt gang i de økonomiske hjul igen. Måske for godt. For hos Finanstilsynet ser direktør Jesper Berg klare tegn på, at flere danske banker atter tager for store risici, ligesom det var tilfældet i tiden op til finanskrisen i 2008.

- Vi ser, at nogle banker bevæger sig over mod det, som skabte finanskrisen, siger han til Børsen.

- Historisk har en tommelfingerregel været, at hvis en bank ligger på mere end 20 procent flere år i træk, er der stor risiko for, at noget kan gå galt.

Ifølge erhvervsavisen havde næsten 20 danske banker en vækst i deres udlån på mere end 10 procent sidste år.

Også banker, der åbner filialer i København kan være et faretegn, da filialerne ofte giver underskud i begyndelsen og dermed er ivrige efter at få kunder i biksen.

Frygter mere skyggebank-sektoren

Hos Nationalbanken er man også opmærksomme på de hastigt stigende udlån hos enkelte banker, men her frygter Nationalbankdirektør Lars Rohde ikke på samme måde, at det kan føre til en ny finanskrise. Han understreger, at den overordnede finansielle stabilitet er intakt.

Han er mere bekymret for det, han kalder skyggebank-sektoren.

- Det (en ny finanskrise, red.) kan have et udspring i skyggebank-sektoren, altså den del af den finansielle sektor eller for den sags skyld den ikke-finansielle sektor, der faktisk udfører nogle opgaver, som er på linje med den finansielle sektor. Det kan eksempelvis være obligationsudstedelser direkte til virksomheder og det kan være andre ting. Det er ikke noget stort omfang i Danmark endnu, men vi har set tegn i udlandet på, at den type risici kan blive bygget op, siger han til Børsen.

Ikke et problem

Interesseorganisationen Finans Danmark er ligesom Nationalbanken ikke så nervøs for bankernes udlån.

'Vi hæfter os mest ved, at den samlede vækst i udlånene, som bankerne giver, stadig er meget begrænset. Den følger faktisk ikke engang med den generelle økonomiske fremgang i samfundet. Det ville ellers være helt normalt efter flere års økonomisk fremgang, men det er altså ikke det, der sker lige nu, skriver cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark Niels Arne Dam i en mail til Ekstra Bladet og tilføjer:

'Vi synes, det er godt, at vi har Finanstilsynet til at følge særligt med i de tilfælde, hvor enkelte institutter har stor udlånsvækst. Men husk også, at konkurrencen mellem institutterne, som jo kommer kunderne til gode, også fører til, at nogle banker får mere forretning, mens andre taber forretning. Og det er ikke i sig selv et problem, så længe kredithåndværket er fornuftigt.'