Dom: Smukfest lokkede børn med et års forbrug af sprut

Skanderborg Festival får kritik for at markedsføre alkoholshots til børn

De fleste, som kan huske, hvad der skete på Skanderborg Festival for få uger siden, ved, at bøgeskoven som tidligere år var godt fyldt op med spritstive unge i alle aldre.

- Utilregneligt segnende branderter opfattes som heroiske bedrifter, der hyldes med stående bifald, konkluderede Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo.

Men nok er nok.

Festivalen, som er sponsoreret af bryggeriet Royal Unibrew, vodkamærket Smirnoff og det aarhusianske sprutfirma Pure Shots, er i den grad blevet irettesat af Alkoholreklamenævnet, som er sat i verden for at sætte skik på bl.a. partyarrangører, som forsøger at slå mønt på at drikke børn i hegnet.

Skanderborg Festival, som insisterer på at hedde Smukfest, skrev på sin Facebook-side:

’I dag kan du vinde et års forbrug af shots, bare fortæl os her, om det er lakrids, hindbær eller passion, der får dit hjerte til at hamre lidt hurtigere. Så trækker vi lod i løbet af lørdagen!’.

Flere tusinde, herunder børn deltog i sprut-lodtrækningen, og en af Ekstra Bladet ukendt person vandt 12 flasker Pure Shots.

’Alkoholreklamenævnet finder herefter, at konkurrencen blandt andet retter sig mod børn og unge, hvilket er i strid med retningslinjernes § 6, stk. 1.', står der i dommen.

’Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/unge og alkohol hører ikke sammen,’ understreger nævnet, som derfor udtaler kritik af Smukfest, som også får en advarsel:

Nævnet vil ’holde særligt øje med, at Smukfests og Pure Shots markedsføring af alkoholholdige drikkevarer (…) Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser af retningslinjerne, vil nævnet enten selv rejse en sag eller anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op.

Tavs talsperson: Festvalens Poul Martin Bonde har nu i fem dage ikke været at træffe for et interview. Og det er han heller ikke de næste fem dage, oplyser festivalen. Foto Morten Lau-Nielsen.

Festivalens talsmand Poul Martin Bonde har ikke tid til at deltage i et interview, men festivalen påstår i en mail, at kritikken alene går på, at der skulle have været en minimumsaldersgrænse for deltagelse i sprut-lodtrækningen på 18 år.

Men det er ikke sandt. Intet sted i dommen står der noget om en aldersgrænse på 18 år, for alkoholreglernes børn- og unge-definition har nemlig ikke en absolut aldersgrænse på 18 år, men omfatter også unge, som er lidt ældre end 18 år.

Festivalen skriver i øvrigt, at man tager kritikken til sig og vil overholde reglerne i fremtiden.