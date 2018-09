Domino-effekt: Dato-skandale i pizzakæde

De fleste husker SuperBest, som for et par år siden lukkede fordi, kæden aldrig rigtig kom sig over afsløringen af, at man systematisk havde forsynet gammelt hakkekød med friske datomærker.

Det er uvist hvor længe landets største pizzakæde Dominos vil ømme sig over, at Fødevarestyrelsens Rejsehold, efter oplysninger fra TV 2-programmet Operation X, har afsløret dato-mystik i op mod halvdelen af de 30 pizzeriaer.

I udsendelsen, som bliver vist i aften, demonstrerer nu forhenværende medarbejdere, hvordan kød og andet fyld til pizzaer efter alt at dømme bliver forsynet med nye datomærker længe efter, det er blevet for gammelt.

Svært at kontrollere snyd

Værten Morten Spiegelhauer konfronterer Fødevarekontrollen med, hvorfor man dog intet har opdaget – også set i lyset af, at pizzakæden som beskrevet i Ekstra Bladet i 2014 generelt havde problemer med hygiejnen.

- Det er rigtig svært for os at finde snyd. Det kræver, at vi tilfældigvis falder over det på kontrolbesøget, eller at vi får et tip som det her, lyder svaret til Spiegelhauer fra en chef i Fødevarestyrelsen.

I 2014 garanterede pizzakædens direktør, at han med en masse tiltag ville sørge for at ’vi undgår sure smileys i fremtiden.’

Det løfte levede han ikke op til.

Til gengæld er Fødevarekontrollen nu trådt i karakter og har sendt sit udfarende rejsehold på en stor razzia.

Fødevaresikkerheden i fare

- På baggrund af oplysninger, vi havde fået fra Operation X dagen forinden, foretog vi den 7. juni en landsdækkende kontrol af Domino’s-kædens 30 filialer, forklarer Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

- I 22 af pizzeriaerne gav vi sanktioner – især for problemer med madens datoer, men også for dårlig rengøring og for, at fødevarernes temperaturer var for høje. Overtrædelser, som kan bringe fødevaresikkerheden i fare, siger Rosenmark.

I kontrolrapporterne står eksempelvis, at Fødevarestyrelsen i Holbæk-filialens kølerum fandt kasser med ’meatballs, bacon, oksekød og shawarma påsat flere labels hvor der på den seneste står den 1/6, nedenunder denne label findes der flere labels, hvor der for fx bacon står den 24/5. Under denne findes flere labels, hvor datoen ikke kan ses.’

'Det vurderes at omtalte varer kan være til fare for fødevaresikkerheden, står der.

Læs kontrolrapporten her.

Rulle rød løber ud

Rosenmark forklarer, at han ellers havde forventet, at pizza-kæden ville rydde op og ’rulle den røde løber ud’ for Fødevarekontrollen.

- For Domino’s vidste, at Operation X havde foretaget research, der kunne føre til en kontrol fra Fødevarestyrelsens side. Derfor var vi overraskede over, at der var så udbredte problemer, siger Rosenmark.

Han havde også forventet, at de 22 pizzeriaer, der fik kritik, ville få styr på alt.

- For de vidste, at vi ville komme igen inden for otte uger. Men da vi besøgte 20 af den igen, gav vi 9 af dem sanktioner for diverse overtrædelser. Ud af de ni har vi indtil videre kontrolleret de fem. Fire af dem har fået sanktioner for brud på reglerne, og det er jeg noget forundret over.

Helt til rotterne

Ekstra Bladet har de seneste uger beskrevet, hvordan Dominos I Vesterbrogade, København, fortsatte med med at lange pizzaer over disken, selv om en rottefænger havde oplyst om, at der var rottelort. Noget som ifølge Fødevarestyrelsen var farligt, så pizzeriaet blev tvangslukket.

Onsdag i sidse uge gav Domino's så Fødevarekontrollen den glade besked, at problemet var løst og at der var gjort rent. Nu kunne man genåbne, mente Domino's.

Men Fødevarekontrollen forbød pizzeriaet at genåbne, for rengøringsfirmaet havde ikke gjort ordentligt rent. Nu kontaktede Domino's så samme firma for at bede det om at gøre rent igen.

Ekstra Bladet har spurgt Dominos: 'Hvorfor kontakter I samme firma, som ikke kan finde ud af at gøre rent,' men kæden begrunder ikke ikke sit valg.