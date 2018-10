Domino's: Mozzarellaosten er holdbar til den 36. oktober

Det kan lyde som fiktiv nyhed fra satireavisen RokokoPosten, men ifølge Fødevarekontrollen er den god nok.

Den i Danmark skandaleramte pizzakæde Dominos har forsøgt at trylle holdbarheden på mozzarellaost til at strække sig frem til den 36. oktober, selv om oktober kun har 31 dage.

Under et kontrolbesøg forleden fandt kontrollørerne igen gamle fødevarer, nu i Slagelse-filialen.

’Chicken Kickers og Strippers var overskredet med én dag. Chickenbreast Yakitori var overskredet med syv dage,’ står der eksempelvis i kontrolrapporten.

Det var noget sværere for Fødevarestyrelsen at opklare den faktiske holdbarhed på noget mozzarellaost, som skulle være modtaget i pizzeriaet den 2. oktober og ifølge nogle formelle procedurer skulle været holdbart til den 12. oktober.

Se også: Domino-effekt: Dato-skandale i pizzakæde

For på låget havde en ansat skrevet, at det var holdbart til den 36. oktober.

- Da vi kontrollerede datoer på varer i kølerummet konstaterede vi, at der på mozerellaosten var skrevet forskellige datoer, eksempelvis den 11/10 og den 36/10, forklarer Gitte Thomsen fra Fødevarestyrelsens Rejsehold.

- Vi undrede os selvfølgelig især over datoen den 36/10, men det bekræftede os i, at der var en række uoverensstemmelser med fødevarernes holdbarhedsdatoer, hvilket vi indskærpede, at virksomheden skulle få styr på, forklarer hun.

Domimos har ellers for længst lovet at få styr på bl.a. datoer.

Det har Domino's lovet, efter Ekstra Bladet og i TV 2-programmet Operation X har beskrevet, hvordan Domino’s ifølge tidligere medarbejdere og Fødevarekontrollen har fusket eller sjusket groft med både hygiejnen og holdbarheden på madvarer.

Men pizzakædens bosser har dog afvist, at der skulle være nævneværdige problemer.

Så med opbakning fra Katia Østergaard, direktør i brancheforeningen Horesta, har de ihærdigt negligeret kritikken og i stedet hævdet, at de bare er udsat for en hetz fra Fødevarekontrollen.

Domino’s har klaget over en stor del af de sure eller mellemfornøjede fødevarekontrol-smileys.

Dominos pr-agent oplyser, at man på grund af efterårsferie ikke kan svare på spørgsmål af dato-mystikken i filialen i Slagelse.

Fødevarestyrelsens Rejsehold udgav for en uge siden en anden kontrolrapport fra Domino's. Læs her om, hvorfor den formentligt er en af de ulækreste rapporter nogensinde.

Se også: Børnehave hos Dominos: Nu skændes de om et klistermærke

Se også: Rotter oversked Dominos: Fortsatte med at sælge pizzaer