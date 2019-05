DSB-brøler: Send nødhjælp til bager i Nyborg

Søreme om ikke Statsbanerne, DSB, er begyndt at engagere sig i velgørenhed.

Ikke ved at genindføre salgsvognen eller ved at sende nødhjælp til de mange forsinkede og strandede togpassagerer.

Nej, DSB har indgået et partnerskab med UNICEF, FN’s børneorganisation. I en ny kampagne opfordres kunderne til at droppe fredagsslik og i stedet donere 48 kroner til sultne børn.

'Sms BØRN til 1900 og støt med 48 kr. Du kan også støtte via MobilePay til 34380,' opfordrede DSB før middag i dag tirsdag i en mail sendt til et meget højt antal DSB Plus-kunder.

Men som det før er set med DSB, kneb det en anelse med præcisionen.

Problemet er, at MobilePay-nummeret 34380 tilhører bagerkæden Gertz Bakery's filial i Nyborg.

Så donationer til sultne børn kan i stedet ende hos den fynske bager, som ellers ikke mangler noget.

- Men det bliver rart med lidt ekstra gratis penge, griner bageriets medejer Lars Ulrik Rasmussen.

Den anden indehaver Uffe Gertz oplyser tirsdag kl. 16.50 til Ekstra Bladet, at han først i morgen onsdag kan se, om der er gået penge ind på MobileyPay-erhvervskontoen.

- De bliver selvfølgelig tilbageført, lover han.

Fem timer efter, at mailen med opfordringen til at sende penge til '34380' skrev DSB en mail med overskriften:

'Beklager: Fejl i MobilePay kode til UNICEF. Korrekt kode: 37380.'

- Heldigvis opdagede vi fejlen relativt hurtigt, så der blev sendt en rettelse ud, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB.

- Vi er kede af fejlen, og over for de kunder, der måtte have doneret til det forkerte nummer, kan jeg love, at de ender det rigtige sted, nemlig hos Unicef. Vi beklager også over for bageren, som kan få noget besvær, siger han.