Dumper efter 119 køretimer: Kræver 55.000 kr. retur

'Man bliver aldrig for gammel til at lære', lyder et ordsprog, som ikke skal læses bogstaveligt.

Det må en ældre dansk personage sande efter 119 køretimer, som aldrig førte til et kørekort.

Vedkommende - det er uoplyst, om det er en kvinde eller mand - havde ellers optimistisk investeret i en bil i den tro, at otiummet skulle nydes med ultimativ frihed på fire hjul.

Dieselpåfyldning

Men nej. Sikke en skuffelse. Så vedkommende fandt anledning til at bebrejde kørelæreren fiaskoen.

'Klageren har krævet tilbagebetaling af 54.750 kr. under henvisning til, at undervisningen ikke har haft en tilstrækkelig kvantitativ form, har været mangelfuld og udfyldt med kørelærerens andre opgaver, såsom sms, telefonsamtaler, papirarbejde, transport og dieselpåfyldning', fremgår det af en af de seneste afgørelser fra Ankenævn for køreundervisning.

Klageren var også sur over, at kørelæreren ikke langt tidligere har givet udtryk for, at klageren havde svært ved at lære at køre bil, og derfor burde have opfordret til at stoppe køreundervisningen.

Vanskeligt i sen alder

Men kørelæreren afviste på det klareste al kritik.

Han understregede, at han fra begyndelsen havde advaret om, at 'forløbet ville blive langvarigt og formentlig dyrt, da det kan være vanskeligt at opnå kørekort i en sen alder.'

Han oplyste også til nævnet, at eleven ikke ville modtage køreundervisning så ofte som anbefalet, 'og at der dermed ikke har været kontinuitet i undervisningen, at klageren har haft svært ved at få ro på vognbetjeningen og få overblikket.'

'Bilen er købt'

Ifølge kørelæreren insisterede eleven selv på at at fortsætte undervisningen, fordi der allerede var købt en bil.

Ankenævnet afviste på grund af parternes modstridende oplysninger at behandle sagen, så umiddelbart fik eleven intet ud af det.

Ankenævnet modtager i øvrigt jævnligt generelle klager over, at kørelærere taler i mobiltelefon eller sender sms'er i undervisningstiden.

'På trods af den teknologiske udvikling er det fortsat nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, da opkald eller beskeder til eller fra kørelæreren må antages at forringe elevens indlæring,' skriver nævnet.

Barnlig?

Nogen kunne måske mene, at det var barnligt af den ældre køreskoleelev at bebrejde kørelæreren, at det aldrig lykkedes at få det lyserøde førerbevis.

Men de helt unge køreskoleelever opfører sig også som børn, når de får hjælp fra mor og far til at klage over dumme kørelærere.

Ankenævnet har oplyst, at 'mange klager indgives af forældre, der i henhold til fuldmagt på vegne af eleven redegør for klagepunkterne og undervisningens forløb.'

Men det går ikke, fastslår nævnet.

'Det er vigtigt at bemærke, at det er elevens egen beskrivelse af undervisningsforløbet, der skal fremgå af klagen, idet eleven ellers risikerer, at ankenævnet ikke kan lægge oplysningerne til grund, idet de stammer fra forældre, der ikke har været til stede ved køreundervisningen,' skriver Ankenævn for køreundervisning.

