Dumpet af Ekstra Bladet: I tager SÅ meget fejl

Der er i den grad delte mening om Samsungs nyeste foldbare mobil kaldet Galaxy Z Flip.

For mens Ekstra Bladets tech redaktør tirsdag dumpede telefonen for at være både for dyr og vanvittig, mener det norske techmedie Tek.no, at telefonen fortjener mange roser. Du kan herunder se hvorfor:

Mobilproducenter mener, at foldbare mobiler er fremtiden. Samsung Z Galaxy Flip er det seneste skud på stammen og den femte sammenklappelige model på markedet. Det er også den bedste, jeg hidtil har set. Galaxy Z Flip fik mig under testen nemlig til at tro, at her - lige her - er fremtiden.

Årsagen er enkel: Galaxy Z Flip er så lille, at den næsten ikke tager plads i lommen, samtidig med at skærmen er stor, når du folder den ud.

Sammenklappelige mobiler har ellers hidtil været enorme mursten.

Royole FlexPai, Huawei Mate X og Samsung Galaxy Fold har alle overfladen som på en almindelig stor telefon, men den dobbelte tykkelse. Når de åbnes, har de en skærm på størrelse med en tablet. Og det er sjovt nok, men er det nødvendigt?

De tidligste versioner med bølgede plastskærme og uafsluttet software var heller ikke i stand til at byde på alverden indvendigt. Og med et prisniveau for Samsung og Huaweis modeller ganske tæt på 20.000 kroner, falder de sidste jubelbrøl til jorden.

Vi kan nævne, at Flexpai koster betydeligt mindre, men her ses det tydeligt på telefonen, at den ikke er i samme liga som de to andre.

Jeg skal ikke tage glæden fra dig, hvis en Flexpai, Mate X eller Galaxy Fold er perfekt for dig. Men faktum er, at for de fleste er ingen af ​​dem ideelle i hverken form, kvalitet eller pris. De er og bliver for nogle få, der er villige til at betale dyrt for at forsøge sig.

De nye Motorola Razr og Samsung Galaxy Z Flip er anderledes og har halveret størrelsen på telefonen. I stedet for at folde sig ud som tablets, foldes de ud som mobiler i normal størrelse.

Galaxy Z Flips areal, som har cirka halvdelen af ​​størrelsen som en stor iPhone, gør det perfekt i ens lomme.

Ja - den samlede volume får mig til at lyve lidt her, men til de fleste praktiske formål opleves Galaxy Z Flip som halvdelen af ​​størrelsen på en moderne smartphone. Med en 6,7 tommer skærm i udfoldet tilstand er den samtidig lige så god at bruge som de fleste mobiltelefoner.

Galaxy Z Flip er udstyret med en AMOLED-skærm med HDR-understøttelse. For Samsung og i denne prisklasse er opløsningen relativt lav med 2636 pixels i højden og 1080 pixels i bredden. Det betyder også, at skærmen er ekstremt lang eller bred.

Noget andet usædvanligt ved denne skærm er, hvordan Samsung markedsfører den. De siger, at skærmen er lavet af glas.

Problemet er, at glasset er så tyndt, at det til de fleste praktiske formål opfører sig som plast, hvilket youtuberen Zack Nelson har påpeget i sin afslørende video. Manden, der er bedre kendt under navnet ‘JerryRigEverything’, formår således at ridse skærmen med værktøjer, der kun kan skrabe i plastik.

For at sætte prikken over i'et punkterer han hele skærmen med de samme værktøjer og siger, at 'hvis glasset ikke er glas betyder sandheden ikke noget - og sandheden skal betyde noget.'

Ridserne på skærmen er ikke overraskende. Samsung har nemlig meldt ud, at der er et plastlag øverst. Det betyder, at man bør behandle denne telefon lige så omhyggeligt som en Galaxy Fold-skærm, der er lavet af ren plast. Men hullerne i skærmen er mere underlige. Det burde bestemt ikke være muligt at stikke hul i glas?

Samsungs første reaktion var en insisterende og temmelig hjælpeløs erklæring, der i praksis gentog de samme ting, som virksomheden sagde ved lanceringen.

Heldigvis kom en anden youtuber, PBKReviews, dem til undsætning, da han ved sin demonstration af mobilen formåede at vise, at glasset under plastikken kan knuses. Skærmen går helt tydeligt fra klar og gennemsigtig til det klassiske edderkoppespind, man ser når mobilskærme knuses.

Der er åbenlyst et reelt stykke glas og ikke plastglas, der ligger nedenunder. Men det er så tyndt og blødt, at det oftest opfører sig som plast.

Selv har jeg ikke gjort andet end at føle ved folden midt på skærmen, og her ses det, at den bukker ved selv bløde berøringer.

Vi kan konkludere, at lige nu betyder det ikke noget, hvilket slags materiale der er skjult under plastskærmen på Galaxy Z Flip. Men at Samsung har lavet så tyndt og fleksibelt et glas betyder, at de har taget et lille spring inden for materialeteknologi.

Også Corning, der står bag ​​Gorilla Glass, har arbejdet med fleksibelt glas de senere år og nærmer sig et produkt, men er ikke færdige endnu.

Samsungs fremskridt betyder også, at den næste generation af fleksible mobiler bliver ekstra spændende at følge.

På ydersiden af ​​telefonen er der en lille 1,1-tommer AMOLED-skærm, der gør det let at styre underretninger, musik og selfies. Den fungerer godt som ekstra skærm. Og med musik, hurtige kamerafunktioner og ikoner for de tjenester, jeg modtager underretninger fra, behøver jeg ikke at åbne telefonen så ofte, som jeg ellers ville gøre.

Åbning og lukning af telefonen er samtidig enkel. Det er dog ikke en telefon, der aktivt opfordrer til brug med en hånd, selvom den er kompakt.

Det er derfor fristende at gøre det med to hænder, da det er den nemmest, men du mister lidt af effekten, hvis du ikke lærer at åbne den med en hånd. Og det er meget muligt at vænne sig til, selvom det i begyndelsen føles klodset.

Et utal af gange op og ned af ens lomme ser i øvrigt ikke ud til at påvirke hængslet i midten, der ifølge Samsung kan modstå 200.000 sammenklapninger, Det reelle spørgsmål er, hvordan telefonen vil klare sig over tid? Umiddelbart virker denne del af pakken pålidelig. Der er ingen åbenlys fjederbelastning, når du klapper telefonen sammen.

Der er lagt op til, at du skal kunne bruge telefonen delvist åbnet, for eksempel lave videotelefoni eller tage billeder, der kræver lang eksponering med telefonen i svagt lys. Det fungerer, som det skal, men der er i øjeblikket relativt få ekstra funktioner. Z Flip skal kunne tilbyde sjovere løsninger, når vi har at gøre med en foldetelefon.

Den store skærm er ekstremt lang. Det betyder, at ikke al software drager fordel af pladsen. Det ses med nogle spil, som flyder midt på skærmen. Video udvides ofte, men ikke altid i fuld længde. Her viser en mangel i Android-platformen sig. YouTube, Netflix og en masse andre apps kan med tiden gøre det. Men med det enorme udvalg af Android-skærme - fra de nær kvadratiske til 22:9-skærmene - svigtes behovet for at kunne tilpasse ens videobilleder indtil videre.

HDR-video tager sig ellers flot ud, og hvis videoen ikke er optaget i HDR, kan du tænde for funktionen til forbedring af billedet og få en variation af HDR. Det ser udmærket ud.

For mange apps fungerer skærmdelingen med to apps godt, og skærmen passer fint til at køre flere ting side om side. Vær dog opmærksom på, at ikke alle apps understøtter Samsungs multitasking.

En irritation ved denne skærm er, at den ikke altid er så responsiv, som jeg havde håbet. Det er lidt uforudsigelig, hvornår problemet dukker op, men til tider og især på de mindste knapper er jeg nødt til at trykke igen og igen for, at telefonen opfanger trykket. Det hjælper ikke nævneværdigt at skrue op for følsomheden.

Uanset hvor god Galaxy Z Flip er under dagligt brug, er det svært at komme forbi irritationen over, at modellen er snydt for kamera nyskabelserne i Galaxy S20 Ultra. Kameraet er mere på linje med det, du finder i Galaxy S10, end det du finder i det nye flagskib fra Samsung.

På samme tid er softwaren i Galaxy Z Flip ny. Det betyder for eksempel, at nattilstand fungerer bedre end før, og den nye Single Take-funktion giver brugeren meget underholdning, hvor mobilen kan oprette videoklip og enkelte billeder med forskellige filtre fra begge kameraer på bagsiden.

En anden forbedring er muligheden for at placere din mobiltelefon væk fra dig. Galaxy Z Flip har simpelthen indbygget et kamerastativ, og det er måske den største revolution for selfies, kreativ og fjollet modelfotografering i nyere tid. For efter kort tid med Galaxy Z Flip i lommen, begyndte jeg automatisk at lede efter steder, hvor jeg kunne skyde selfies.

Med timerfunktionen og med den eksterne skærm på telefonen aktiv, kunne jeg se, hvornår jeg var på billedet og stille mig bedre.

Det er simpelthen en meget sjov ekstrafunktion, der tilføjer uventet merværdi, til hvad formfaktoren i forvejen tilbyder.

Hvis jeg skal nævne noget negativt ved kameraet, er det, at så snart der er dårligt lys i rummet, bliver billederne en katastrofe. Men frontkameraets vigtigste funktion er også videotelefoni. Et traditionelt selfiekamera er ikke strengt nødvendigt på en telefon, som alligevel er designet til at tage selvportrætter med hovedkameraet.

Til 12.000 kroner og fra verdens (i øjeblikket) næststørste mobilproducent, må man forvente, at modellen også fungerer som en mobiltelefon. Og det gør den.

Her er batteriet på kun 3.300 mAh den største svaghed. Det er stort nok, men heller ikke mere end det. Her får du hurtigt angst over, hvor længe batteriet holder, hvis du eksempelvis pendler mellem Snapchat, TikTok og Insta en hel dag.

Selvom det er sidste års hardware, der kører i Galaxy Z Flip, er det bestemt ikke nogen dårlig telefon. Snapdragon 855+ processoren sikrer, at der næppe er noget mobilspil, Z Flip ikke er i stand til at understøtte. 8 gigabyte RAM bør også være tilstrækkeligt til de fleste apps, skønt selskabets egen Galaxy S20 Ultra har op til dobbelt så meget.

Fortnite nægter stadig at køre med mere end 30 billeder i sekundet på Samsung-telefoner sammenlignet med 60 billeder i sekundet på en række andre mærker og modeller. Generelt yder telefonen dog helt fint med en forholdsvis stabil billedstrøm ved spil. Den er ikke perfekt, men det er også de færreste telefoner, der kører Fortnite perfekt.

Galaxy Z Flip er den første foldbare telefon, jeg har overvejet at købe. Og det siger jeg til trods for, at Samsung langt fra perfektionerer formfaktoren. I stedet har de præsenteret en meget klar 'use case', om man vil.

Det er en lille telefon, der bliver stor. Dog ikke på størrelse med en tablet. Andelen af ​​mennesker, der har brug for det førstnævnte, er også markant højere end dem, der har brug for sidstnævnte.

Derudover har Samsung fjernet mange ulemper, der gør, at Galaxy Z Flip ikke længere føles halvfærdig, som Galaxy Fold alt for ofte gjorde. Her er plastikfølelsen langt fra så markant. Softwaren fungerede, som den skulle det meste af tiden, og der er tilføjet et par gode plusser, såsom markant forbedret kamera software og muligheden for at bruge telefonen som et stativ.

Manglerne kan imidlertid ikke glemmes: Hvis du bruger 12.000 kroner på enhver anden mobil, får du et markant bedre kamera. Du får også en vandtæt mobil og en skærm, der uden den mindste tvivl er lavet af glas. Du får ligeledes et markant større batteri i næsten alle andre telefoner end her.

Højere skærmopløsning, stereolyd og hurtigere skærmopdatering for et mere behageligt billede begynder også at blive udbredt. For specifikations-jægere er mere RAM og plads til et hukommelseskort også muligt, selvom jeg ikke tror, ​​at mange vil savne det i Z Flip.

Vi sidder derfor tilbage med en unik telefon. En unik telefon, der stadig har sine åbenlyse problemer og ulemper, men en telefon, der også er vanvittig ivrig efter at vise os, hvorfor vi skal kunne leve med disse problemer.

Jeg elsker for eksempel kameraet i Huaweis Mate 30 Pro. Men elsker jeg det nok, til at jeg vælger den foran en lige så stor mobilskærm, der foldes til den halve størrelse?

Z Flip gør valget vanskeligt - og det forventede jeg simpelthen ikke!