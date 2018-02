Efter Meyers kød-skandale: Hvad med kompensation?

’Vi er forfærdede over, at vi er blevet snydt og vi har øjeblikkeligt stoppet samarbejdet med Genz. Troværdighed og pålidelighed er alfa og omega for os, og vores kunder skal kunne stole på os, skriver Carl Johan Paulsen,’ direktør i Meyers Køkken.

Han beskriver det som ’utilgiveligt’ at nogle Meyers-kunder har fået leveret andet kød end det Himmerlandskød, der blev bestilt.

Kødet blev leveret for-tilberedt i kasser mærket ’dansk kød’, så han slår fast, at Meyers ikke kunne have afsløret fupnummeret.

’Men vi skærper nu procedurer i alle led – jura, indkøb, varemodtagelse og stikprøvekontrol for at sikre, at noget lignende ikke gentager sig,’ skriver han.

Han skriver, som svar på, om Meyers har haft tilstrækkelig kontrol med kød-leverandøren, at Meyers har samarbejdet med Genz i 20 år, og at leverancerne mange gange har været udtaget til stikprøvekontrol uden afvigelser.

'Det var en helt særlig nytårs-leverance, hvor kødet kom sous vide forbehandlet. Derfor kom det ikke i indpakningen.'