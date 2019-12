Efter pizza-skænderi i Esbjerg: Nu er de gode venner

For et par uger siden beskrev Ekstra Bladet, hvordan den esbjergensiske pizzamand Noradin Kurdistany og Fødevarekontrollen var røget i totterne på hinanden.

I lokale medier beskyldte en chef i Fødevarestyrelsen pizzeriaets personale for dårlig opførsel.

- Denne virksomhed har været modstræbende i sit samarbejde, man stimler sammen om den tilsynsførende og står og råber op, lød hendes anklage i Jyske Vestkysten.

Genmæle

Det skete efter, at Babylons Pizza havde fået en bøde på 2.500 kr. for ikke at samarbejde under et kontrolbesøg.

I Ekstra Bladet tog Noradin Kurdistany til genmæle.

- Det var altså hende, kontrolløren, som råbte og skreg og tyssede på sin rolige, mandlige kollega, når han havde nogle fornuftige bemærkninger, sagde han.

Han afviste på det klareste, at stedets personale skulle have stimlet sammen om Fødevarestyrelsens medarbejder på en truende måde.

Samarbejde og god dialog

Men nu er der omsider julefred i det sydvestjyske.

'Virksomheden har samarbejdet og der har været en god dialog ved dette kontrolbesøg,' skriver Fødevarekontrollen i en ny kontrolrapport.

