Efter sag om fiskefup: De burde straffes

Elida Ziberi, Selvstændig, fiskehandler, Kodan Fisk, Frederiksberg

Elida Ziberi (t.h.) synes, at Glyngøre-fisken skulle være emballeret ærligt. Det samme synes kollegaen Anna.

- Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at de skriver frisk fisk, når det ikke er det. Så hellere skrive, at det har været frossent, for så kan folk selv vurdere, om de vil købe det, selv om det har været frossent, eller om de vil købe det et andet sted.