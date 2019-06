Ekspert: Denne Netto-butik skal alle undgå

- En skandale. Sundhedsfarligt. Noget forfærdeligt svineri. Boykot den butik og tjek datoerne på varer i andre Nettoer.

Sådan lyder opfordringen fra fødevareekspert Orla Zink.

Den kommer fordi, at Ekstra Bladet i dag kan fortælle, at en Netto i Holbæk trods mange advarsler stadig flyder med gamle og i nogle tilfælde farlige fødevarer.

Fødevarekontrollen gennemførte nemlig forleden en kontrol i butikken på Søagervej lidt uden for byen og fandt blandt andet babymad og beefsnacks, som blev for gammelt i april.

Pas på: Supermarkeder sælger gammel mad - her er den helt gal

Kontrolløren fandt også pølser som blev for gamle i maj, fem dage for gammel yoghurt og torskerogn, der var decideret farlig på grund af overskridelse af sidste holdbarhedsdato.

Fødevaremyndighedernes tilsyn skete som reaktion på en borgerhenvendelse og på, at Ekstra Bladet tidligere i år beskrev, hvordan butikken flød med gammel mad.

En række kunder, eksempelvis Ann-Sofie Uldall, havde henvendt sig til Ekstra Bladets maddetektiv, fordi de i månedsvis havde forsøgt at få butikken til at rydde op i arsenalerne af gamle fødevarer. Nogle var blevet for gamle tilbage i sommeren 2018.

- Jeg har mindst fire gange henvendt mig til de ansatte, fordi kød, fjerkræ, fisk og brød for længst havde overskredet sidste holdbarhedsdato, sagde den 35- årige sygeplejerske og mor til tre kort før påske i år til Ekstra Bladet.

Ikke flere chancer. Efter at også Fødevarekontrollen har fundet gammel mad i Netto i Holbæk, handler Ann-Sofie Uldall der aldrig igen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

- Hver eneste gang har personalet trukket på skuldrene uden at rydde op. Det er uansvarligt, ulækkert, og vel egentlig også farligt, sagde hun.

Derfor besøgte Ekstra Bladet den 17. april butikken og fyldte en indkøbsvogn med eksempelvis pølser, der blev for gamle den 12. december 2018. Og risikabel laks med sidste anvendelsesdato den 5. april 2019. Og snacks, der blev for gamle i september ’18.

Ekstra Bladet købte blandt andet også farlige gamle rullepølser, som kunder havde forsøgt at få Netto til at fjerne.

Da Ekstra Bladets maddetektiv dukkede op den 17. april, solgte Nette fortsat farlige rullepølser, som en mandlig kunde dage forinden havde bedt Netto fjerne. Foto: Christian Kloster

Samme dag havde Nettos regionschef Thomas Clement været på inspektion i Holbækbutikken, men uden at nogen var gået i gang med at rydde op.

Men Netto lovede så at rydde op. Det skete fortsat ikke, så nu er Fødevarekontrollen skredet ind med en sanktion, en såkaldt indskærpelse.

- Vi er to gange blevet gjort opmærksomme på problemer. Derfor gennemførte vi en ekstra kontrolbesøg for at se, om der var kommet styr på procedurerne, hvilket der ikke var, siger Fødevarestyrelsens fødevarechef Henning Knudsen.

- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at der blev solgt varer, der havde overskredet sidste anvendelsesdato, for der kan være risiko for fødevaresikkerheden, siger han.

Ann-Sofie Uldall har besluttet sig for endegyldigt at boykotte butikken.

- For Netto vil beviseligt ikke kassere det gamle mad. De vil hellere sælge det, så af hensyn til min families sundhed, er det slut med at handler der.

Igen, igen og igen

Ekstra Bladet maddetektiv tømte Netto i Adelgade for gammel kød, efter kunder forgæves havde forsøgt at få personalet til at gøre det. Foto: Henning Hjorth

Ekstra Bladet har gang på gang siden august i fjor afsløret, at medarbejderne i især landets største discountkæde Netto tilsyneladende er så hårdt spændt for, at nogle butikker får lov til at flyde med med bl.a. pølser, fisk, leverpostej, skinke og ost med overskreden holdbarhed. Her nogle eksempler.

Hver gang Ekstra Bladet har købt gamle varer Netto er de som en happening blevet fordelt på fortov foran butikkerne. Foto: Henning Hjort.

Ekstra Bladet dekorerede arealet foran Netto i Vesterbrogade, København med gamle varer. Foto: Olivia Loftlund.

Netto i Grenaa solgte bl.a et år for gammel babymad. Foto: Mikkel Berg Pedersen

- Nettos grundlægger Herman Salling ville rotere i sin grav i raseri, hvis han opdagede hvilken ligegyldighed, der finder sted, siger fødevareekspert Orla Zink.

- Nu har Ekstra Bladet beskrevet problemer i så mange Netto-butikker, at topledelsen i Aarhus må på banen og interessere sig for fødevaresikkerheden og processerne ude på gulvet i butikkerne. De kan ikke fortsætte med at klandre menige medarbejdere og mellemledere, som er hårdt spændt for, siger Orla Zinck.

Netto: Der kan ske fejl Nettos topledelse ikke ønsket at stille op til et interview, men en kommunikationskonsulent skriver på vegne af regionschef Thomas Clement: 'Selvom vores Netto-butikker i 2019 har vist nogle af Danmarks bedste smiley-resultater for supermarkedskæder, så kan der ske fejl. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi ser meget alvorligt på alle fejl, hvilket også er tilfældet i butikken. Det er selvfølgelig ikke godt nok, at der sker gentagende fejl i den pågældende butik, og det skal vi gøre bedre. Vi gør vores yderste for at sikre glade kunder og fastholdelsen af vores topplacering målt på smiley-resultater.'

