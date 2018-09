Eksperter frygter Espresso House på Riget

Hospitalschef jublede, mens eksperter frygter for patienternes sikkerhed

Ekstra Bladet kunne forleden beskrive, hvordan det står mildest talt sløjt til med hygiejnen i Danmarks største kaffekæde,som for tre uger siden åbnede Espresso House en café på Rigshospitalet, som opfordrer sine patienter til at købe bl.a. sandwicher og kager her.

Eksperter rystede: Hygiejnechok i Baresso og Espresso House

- Vi har i dag en kaffecykel, som er en stor succes. Men hvor hurtigt vi end træder i pedalerne, kan den ikke følge med efterspørgslen efter friskbrygget kaffe. Derfor glæder vi os til at kunne supplere vores løsning med en rigtig Espresso House kaffebar, jublede hospitalets souschef Lars Buhl forud for åbningen.

Det skete i blandt andet en pressemeddelelse og i 'Rigets' medarbejdermagasin.

Men fødevareeksperterne Michael René og Orla Zinck, som har læst Fødevarestyrelsens kontrolrapporter fra kædens øvrige filialer, synes ikke, at hospitalschefen bør glæde sig.

Det er meget betænkeligt, at denne virksomhed med sine alvorlige hygiejne- og ledelsesproblemer, skal levere mad og drikkevarer til patienter på et hospital, siger Orla Zinck

- For de har ofte et lavt immunforsvar og er derfor en meget udsat gruppe. Altså en gruppe som kræver mad, der er sikkert – altså produceret under sikre hygiejniske forhold, siger han.

- Og fakta er, at det er et krav som Espresso House ikke lever op til, vurderer han.

Michael René betegner det som stærkt bekymrende, at Espresso House nu skal bespise syge.

Han forklarer, at han håber, at hospitalsledelsen i det mindste holder øje med, at der er et ekstremt højt hygiejneniveau.

- For det mikrobiologiske vanvid, vi har set i andre af kædens kaffebarer, kan være ekstremt farligt på Riget.

Orla Zinck anbefaler ledelsen på Riget at indføre et meget sikkert kontrolsystem.

- Men hvis jeg var patient på Riget ville jeg gå langt uden om cafeen – ligesom jeg vil gå lang uden om Espresso House-kaffe-barer uden for Riget, siger Zinck.

Men intet tyder på, at Righospitalet, som reklamerer for caféen på sin hjemmeside, har tænkt sig at bede sine mikrobiologer føre et løbende tilsyn.

- Vi følger naturligvis løbende op med ledelsen af Espresso House på Rigshospitalet, såfremt vi bliver bekendt med forhold, der ikke er i orden, skriver Rigshospitalet i en mail, hvori man flere gange understreger, at det ’naturligvis’ er Espresso House og ikke Rigshospitalet, der har ansvaret for, at cafeen overholder myndighedskrav.