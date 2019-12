Ekstra Bladet stoppet i fakta: Jeg må ikke sælge det

Fakta-ansat stoppede maddetektiv i forsøg på at tømme butik for gammel babymad, rødkål, fisk, pølse, ost og så videre

'Velegnet til kogning' står der på poserne med røde hotdogpølser i kølereolen i fakta på Lyngbyvej på Østerbro i København.

Jovist, men faktisk burde der stå, at pølserne skal skamkoges i timevis for ikke at være sundhedsfarlige.

Ligesom en stor del af sortimentet i butikken var flere slags pølser - også de veganske - nemlig for gamle, da Ekstra Bladets maddetektiv efter tip fra en læser tirsdag gik på datojagt i butikken.

Ekstra Bladets maddetektiv i gang med at fylde en vogn med gammel mad i en københavnsk fakta-butik, hvor en medarbejder dog nægtede at sælge det. Foto: Aleksander Klug

Lovede oprydning

For langtfra alle supermarkeder er begyndt at rydde op, efter denne avis i sommeren 17 begyndte sin kampagne mod det omfattende ulovlige salg af gammel mad i detailhandlen, som også udsætter danskerne for nogle af Europas højeste priser.

Butikskæderne lovede ellers at rydde op, men det gjorde ikke alle, så Fødevarekontrollen har iværksat en kampagne mod problemet, der kan være til fare for især ældre, syge og gravide.

Ugentlige opfordringer

Men heller ikke risikoen for bøder og sure smileys får dato-synderne til at stramme sig an. Ugentligt modtager Ekstra Bladet opfordringer til at udføre datokontroller i særlig slemme supermarkeder, typisk discountbutikker.

Således sendte læseren Sasha Jacobsen søndag et billede af Hellmann's mayonnaise, som blev udbudt til salg i fakta på Østerbro, selvom det blev for gammelt tilbage i juli.

Under al kritik

- Selvfølgelig kan der ske en svipser, men jeg synes alligevel, at en udløbsdato i september var under al kritik og tegn på, at noget var helt galt. Mange ældre handler i butikken, og ældre skal søreme ikke udsættes for gammel risikabel mad. Derfor kontaktede jeg Ekstra Bladet, siger Sasha Jacobsen.

Sasha Jakobsen sendte dette billede til Ekstra Bladet på 1224. Privatfoto

Hun orienterede forinden også faktas ansatte om den gamle mayonnaise, men de orkede åbenbart kun at fjerne netop disse glas - og for eksempel ikke de cirka 40 flasker gammel K-Salat-mayonnaise og thousand island-dressing, der stod lige ved siden af Hellmann's.

Men værre var det nok, at også babymad blev for gammel i sommer.

Knap en vognfuld

Selv langtidsholdbar rødkål var for gammel. Det samme var Buko-ost, Philadelphia, skinkestrimler, oksebouillonterninger, kaffe, barbequesauce, pizzatopping - og så videre.

Det fyldte knap en indkøbsvogn, men en vågen fakta-medarbejder opdagede, at Ekstra Bladet var på datojagt, så han afslog at sælge indholdet.

- Tak for hjælpen (med oprydning, red.). Beklageligt, sagde medarbejderen, som dermed undgik den sædvanlige happening, hvor avisens medarbejder betaler og spreder varerne ud på arealet foran butikkerne for at høre kundernes reaktion.

Coop: Fuldstændig beklageligt og utilfredsstillende

- Det er selvfølgelig fuldstændig beklageligt og utilfredsstillende, at man kan finde så mange varer med overskreden holdbarhed i én butik, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der driver fakta.

- Vi har rytmer og rutiner, der gør, at vi skal tjekke datoerne regelmæssigt. Nogle friske følsomme varer skal vi tjekke særligt hyppigt, men i denne butik har vi desværre ikke haft styr på rutinerne, og det er meget uacceptabelt, erkender Jens Juul Nielsen.

- Derfor ser vi på, hvordan vi i alle tilfælde faktisk overholder rutinerne, lover informationsdirektøren, som afviser, at den manglende oprydning skulle skyldes sparsom bemanding.

Eksempelvis blev barbequesauce for gammelt i august. Foto: Ekstra Bladet

