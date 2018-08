Apple indkalder til pressemøde: Mange nye produkter kan være på vej

Invitationerne er sendt ud.

Apple afholder 12. september et stort pressemøde i Steve Jobs Theater, der ligger i Silicon Valley i Californien.

Og selvom det gigantiske firma ikke nævner noget om, hvad der skal drøftes på mødet, så svirrer rygterne allerede om, at der skal afsløres nye produkter.

Nye telefoner og ur

Her ventes tech-giganten at præsentere hele tre nye iPhones, der skal afløse iPhone X og iPhone 8, som efterhånden har et år på bagen.

Det amerikanske medie Bloomberg har talt med kilder tæt på produktionen, og de afslører lidt af, hvad der formentlig bliver præsenteret 12. september.

Der kommer efter sigende hele tre nye iPhones: En afløser for iPhone X, en endnu større iPhone X, samt en afløser for iPhone 8. Der ventes også at komme en ny iPad og et nyt Apple Watch.

På Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afvikles i Berlin i disse dage, har flere af de kinesiske deltagere allerede covers klar til de nye endnu ikke offentliggjorte iPhones.

Selv om Apple er et amerikansk selskab, så produceres telefonerne i Kina. Og det er også herfra, at rygterne ofte flyder.