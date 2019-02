Bedrageridømt Champagnedreng fik adgang til Facebooks følsomme data

Mads Dinesen har været ansat som Facebook-moderator og fortæller om, hvor udbredt og tilfældig censuren er. It-ekspert er forundret over, at en person med en dom for bedrageri kan få sådan et job

15.000 mennesker fordelt over hele kloden sørger som Facebooks moderatorer for, at ingen skriver krænkende og nedsættende kommentarer eller lægger nøgenbilleder op på det gigantiske sociale netværk.

Én af de mange moderatorer var i en periode på seks måneder sidste år danske Mads Dinesen, der også er kendt som Champagnedrengen.

Han blev i 2014 idømt to et halvt års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk for 34,6 millioner kroner. Efter afsoningen af dommen flyttede han med sin kæreste til Berlin.

I juli sidste år fik han i Berlin arbejde i virksomheden Arvato, der er Facebook-partner og står for at moderere Facebooks indhold i flere lande.

Topløse piger

Dermed fik den tidligere bedrageridømte dansker adgang til nærmest uendeligt mange personfølsomme data fra Facebook.

Han har blandt andet set billeder af topløse piger, som er blevet lagt op i lukkede grupper, og han ved, hvilke politikere der har travlt med at anmelde andre politikeres opslag som upassende.

Men oplysninger af den art bør en bedrageridømt slet ikke få adgang til, lyder det fra it-sikkerhedsekspert.

- Hvis en kriminel får adgang til det, der sker bag Facebook, vil han hurtigt blive inspireret af, hvordan man kan misbruge det. Det er simpelthen for fristende, siger Peter Kruse, medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS, til BT, der har besøgt Mads Dinesen i Berlin.

Peter Kruse nævner som eksempel, at topløse billeder kan bruges til afpresning.

'Det giver ingen mening'

27-årige Mads Dinesen bedyrer imidlertid over for Ekstra Bladet, at det ikke skulle være muligt at misbruge oplysningerne.

- Man kan stort set ikke tage ting med ud derindefra. Vi måtte ikke have mobiltelefoner med på arbejde, og sætter du et usb-stik i computeren, får sikkerhedsafdelingen med det samme at vide, hvilken computer der er tale om, siger Mads Dinesen til Ekstra Bladet.

- Det er meget begrænset, hvad man kan misbruge derindefra. Det giver ingen mening at tage det job for at få fingrene i følsomme oplysninger, som du kan misbruge. Hvis du vil misbruge et kørekort, et betalingskort eller noget i den stil, kan du jo meget lettere bare købe det for få penge på darknet.

Mads Dinesen stoppede som moderator i december efter gensidige aftale med Arvato, fordi han havde søgt på ordet 'spy cam' på sin arbejdscomputer. Han ville filme afdelingens arbejde med skjult kamera for at dokumentere, hvor bred Facebooks censur er.