Ekstra Bladet lukker radiokanal

Der bimler ingen rådhusklokker på Ekstra Bladets egen radiokanal, når vi ved midnat springer ind i 2019. I aften klokken 23:59:59 er det nemlig slut med de danske toner. Ekstra Bladet Radio lukker efter fire år, hvor af de sidste 15 måneder var på dab-nettet.

- Jeg vil gerne sige tak til vores lyttere. De har været virkelig trofaste, men der har desværre ikke været nok af dem, siger adm. redaktør Ole Sloth, der havde håbet, at overgangen til digital lytning var gået hurtigere end tilfældet er.

- Internettet tiltrækker flere lyttere, men det går ikke stærkt nok. Meget radio-lytning foregår også stadig, når folk kører bil, og her råder FM. Udbredelsen af dab-radio er gået langsommere, end vi havde forventet.

Ekstra Bladet Radio havde håbet at finde et hul markedet ved udelukkende at spille musik fra danske kunstnere, men selv op mod 100.000 lyttere var ikke nok.

- Vi håber, at vi kan komme tilbage med et radio-tilbud en anden god gang. Med noget nyt og andet. Denne lukning behøver ikke være det sidste, man hører til Ekstra Bladet, når det handler om radio, siger Ole Sloth, der oplyser, at 'Dahl på Hack' fortsætter på Ekstra Bladet.

Det bliver fremover sendt som tv, og Søren Dahl og hans gæster ses, hvis man er kunde hos Ekstra Bladet Plus.

Hvis du vil have de sidste danske hits med, så lyt med her indtil midnat. God fornøjelse og godt nytår.