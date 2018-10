Instagram i store problemer

Opdateret 10.15: Instagram skulle ifølge flere brugere virke igen i Danmark.

Det sociale medie Instagram er onsdag formiddag ramt af tekniske problemer.

Fotodelingstjenesten har problemer med at vise nye opdateringer.

På hjemmesiden Down Detector kan man se, at antallet af indrapporterede problemer er eksploderet mellem klokken 9 og frem til nu.

Samtidig reporterer Reuters, at brugere flere steder i verden har problemer. Det er dermed ikke et problem der er isoleret til Danmark. Reuters skriver, at der meldinger om, at der også er problemer i London, San Fransisco og Singapore.

Det er endnu uvist, hvad den konkrete grund til problemerne er, ligesom det heller ikke vides, hvornår Instagram forventes brugbar igen.

Opdateres...