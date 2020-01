Nyt smartur holder strøm i ugevis

Huawei har lavet smarture i et par år, men for lidt over et år siden begyndte de at lave dem baseret på deres eget system og menuer.

Prisen var lav, og funktionalitet niveauet ret højt. I efteråret frigav de en opdateret version af uret, der har fået navnet Watch GT2.

Den største udgave af uret er blevet redesignet i selve urskiven, mens remmene ellers er meget lig dem i den første Watch GT-model.

Derudover sælges modellen under navnene Classic og Elegant, der minder mere om Samsungs Galaxy Watch Active 2-ure, uden en ring omkring urskiven.

På indersiden er der sket nogle ting med for eksemepel pulssensoren, der nu fungerer under vand, så du kan spore din svømmeaktivitet.

Det koster uret:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Watch GT2 er i høj grad lige så nem at benytte som det originale ur.

Det betyder, at det er hurtigt og pænt i menuerne og har en række funktioner uden at virke overbelastet, som Samsung og Apples produkter i nogle tilfælde kan virke.

Huaweis model er imidlertid en smule begrænset, men altså også meget billigere end begge førnævnte produkter.

Pulsmåleren er ny og måler både puls under vand og brugerens stressniveauer. Selv med kontinuerlig puls- og stressmåling kan uret alligevel holde batteri i op til et par uger. Foto: Tek.no

Den vigtigste ting at værdsætte ved Watch GT2 er batteriets levetid. Uret har ifølge Huawei 14 dages batterilevetid, med 90 minutters aktivitet sporing om ugen.

Min oplevelse er, at uret lever op til det lovede. Dette ur holder længe nok til, at jeg næsten glemmer, hvor jeg har lagt opladeren, imellem hver gang jeg har brugt det.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Da uret var helt nyt i begyndelsen af ​​denne vinter, var det muligt altid at have skærmen tændt. Derefter advarede uret om, at batteriets levetid kunne halveres - dvs. at gå ned til en uge i stedet for to.

Denne mulighed er forsvundet efter en opdatering og er blevet erstattet af evnen til at holde skærmen tændt i 20 minutter efter at have løftet armen.

Hvorfor ændringen er foretaget, har vi ikke modtaget et svar på fra Huawei. Men jeg bemærker, at uret alligevel altid er tændt - sandsynligvis da det konstant løftes.

Alternativ fra Apple:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Fra venstre: Huawei Watch GT2, Samsung Watch Active 2 og Apple Watch series 5. De to konkurrenter er næsten dobbelt så dyre som Huaweis ur, men de er også lidt smartere. Foto: Tek.no

En af de mest spændende ting ved Watch GT2 er den måde, den bruger resultaterne fra sit puls oximeter på.

Funktionen overvåger træningseffekten af ​​den aktivitet, du udfører, hvorefter en nål gradvist bevæger sig hen over skærmen fra opvarmning, til aerob træning og videre op til anaerob, hvis du arbejder hårdt.

Den beskriver også, hvornår du går over til at forbrænde fedt.

Sammen med en ring løsning - som minder mistænkeligt meget om Apple Watchs’ aktivitetsringe - har Watch GT2 den mest omfattende og intuitive måde at vise aktivitet på, som jeg har set.

Da Watch GT2 var nyt, havde det en tendens til at tælle, hvor mange skridt jeg gik, men efter en opdatering i vinter er den tilsyneladende stoppet og er mere på linje med de andre ure jeg har haft på min modsatte arm, mens jeg testede.

Det nye ur fra Huawei er et af de bedste alternativer til andre kendte mærker, hvis du går meget op i at spore din træning. Foto: Tek.no

En irritation her er, at uret har et væld af funktioner, men så snart træningstilstanden er aktiveret, forsvinder muligheden for at bruge (næsten) dem alle.

Pludselig handler det alene om motion - og musik. Det betyder, at hovedmenuen bliver utilgængelig, og at det heller ikke er muligt at aktivere en skærmlås til uret.

Fraværet af en skærmlås er irriterende i begyndelsen, da det er absolut nødvendigt for, at for eksempel. Apple eller Samsungs ure ikke går bananas under et fugtig jakkeærme. Heldigvis er irritationen over manglen blevet mindre, da Watch GT2 ikke ser ud til at handle så egenhændigt med fugtigt tøj over sig.

Alternativ fra Garmin:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Vi fik for nyligt muligheden for at tale med designerne bag Watch GT-serien hos Huawei, og da de blev spurgt om, hvorfor uret forhindrer adgang til dets andre funktioner under træning, svarede de, at de ville fokusere brugeroplevelsen. Tanken er, at hvis du faktisk træner, behøver du ikke rigtig de andre funktioner på uret.

En ting, som folkene fra Huawei ikke havde en lige så god forklaring på, var, hvorfor Watch GT2 understøtter musik, men ikke streamingtjenester. Det betyder, at du kan uploade MP3'er til den 4 gigabyte lagerplads på dit ur, men du kan ikke synkronisere dine Spotify- eller Google Music-afspilningslister til det.

Huawei siger, at de planlægger at samarbejde med flere streamingtjenester om sådanne funktioner, men kan ikke sige, om det vil ske i opdateringer til Watch GT og Watch GT2, eller om det bliver i næste generation af uret fra virksomheden.

Hvad angår alarmer fungerer Watch GT2 lige som forventet

Du kan dog ikke svare på meddelelser fra uret, men du kan besvare opkald via det. Løsningen fungerer fint, men ligesom opkald på Apple Watch eller Samsungs-ure bliver det næppe dit førstevalg at tale i ur frem for en mobil.

Foto: Tek.no

Dommen

Der er tre virkelig store fordele ved Watch GT2. Det er batteriets levetid, prisen og de omfattende sundhedsmålinger af stress, søvn og aktivitet.

Som smart ur er det anstændigt nok, men med visse begrænsninger. Da det ikke er et Google Wear-ur, har det ikke app-support, og til musikafspilning skal du bruge lokale filer og kan ikke bruge streaming tjenester.

I brug føles det simpelthen som et pænere designet Fitbit med flere funktioner, mere stabil software og support til almindelige remme. Og det er faktisk ikke en dum ting.

Det koster uret:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Hvis du allerede ejer en af ​​sidste års modeller, er de fysiske forskelle næppe værd at opgradere for. Men hvis du er på markedet efter et simpelt smart ur med omfattende sundhedsfunktioner, er det en af ​​de mest overkommelige og bedste muligheder, der faktisk ligner et pænt ur.

Udstyr fra for eksempel Garmin og Fitbit kan gøre meget af det samme, men ser undtagelsesvist ikke lige så elegant ud som en Watch GT2.