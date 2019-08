Samsung præsenterer ny Galaxy

Samsungs nyeste smartphone, Galaxy Note 10, blev natten til torsdag dansk tid præsenteret ved et event i New York.

Her blev det offentliggjort, at Samsung har tilsluttet sig Apples beslutning om at fjerne jackstikket fra deres smartphones.

Den nye smartphone kan samtidig tilgå det kommende lynhurtige 5G-netværk og har et forbedret kamera.

Derudover består smartphonen af to store skærme på 16 og 17,3 centimeter, der kan foldes sammen.

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Galaxy Note 10 kan fra 23. august købes for 949,99 dollar, svarende til 6324 kroner, i USA. Vil man kunne bruge 5G koster den 1299,99 dollar, hvilket svarer til 8654 kroner.

I Danmark kan Galaxy Note 10 købes for omkring 7500 kroner.

Samsung sælger også en plusudgave af telefonen, der er større og har længere batterilevetid.