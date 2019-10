Snart går fjernsyn i 100.000 husstande i sort

På onsdag 9. oktober omkring midnat til næste dag ved 14-tiden går fjernsyn i omtrent 100.000 hjem på Sjælland og Lolland-Falster i sort.

Det sker hos 70.000 Boxer-kunder og anslået cirka halvt så mange, som modtager DR’s kanaler via tv-antenne.

Den tekniske forklaring på afbrydelsen er, at frekvensbåndet skal rømmes for at gøre plads til mobiltelefoni. En politisk beslutning, som ikke kan bebrejdes Boxer.

’Det betyder, at du desværre ikke kan se tv i dette tidsrum. Afbrydelsen betyder også, at du skal foretage en kanalsøgning. Vi anbefaler, at du venter med kanalsøgningen til efter kl. 14, når omlægningen er helt afsluttet', skriver Boxer til sine kunder.

Man er altså ikke kun uden tv i 14 timer. Man skal også til at fremsøge og sortere sine kanaler på ny.

Ulf Lund, administrerende direktør for Boxer, forklarer til Ekstra Bladet, at 40.000 kunder på Bornholm, Fyn og Sønderjylland allerede har klaret øvelsen.

- Det er gået overraskende godt, siger han og lover, at Boxer sidder klar med kundeservice, som kan hjælpe folk med at indstille tv-kanalerne

Senere i år skal Boxer-kunder i det resterende Jylland gennem samme øvelse.

Boxer har over 200.000 danske kunder.

