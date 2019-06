FIFA-udvikler overrasker: Fodboldkampe ryger på gaden

Det kom næppe bag på nogen, at EA annoncerede et nyt spil i den populære FIFA-serie i forbindelse med EA Play i Los Angeles.

FIFA 20 er titlen, og heller ikke det kan være nogen overraskelse.

En overraskelse var det dog, at Eletronic Arts introducerer en ny gamemode i det kommende FIFA, der går under navnet VOLTA Football.

Her får du og dine venner muligheden for at spille fodboldkampe på gader og stræder, hvor et lavere antal fodboldspillere end normalt giver den gas med tricks og blærede afleveringer på asfalt i stedet for græs.

Til forveksling minder de nye gadekampe om de gamle FIFA Street-spil også udviklet af EA.

FIFA-serien er år efter år et af de bedst solgte spil i Danmark, og vi har gennem tiderne blandt andet haft to danske verdensmestre i FIFA.

FIFA 20 udkommer på PlayStation4, Xbox One og PC den 27. september 2019.

I videoen øverst i artiklen kan du blive klogere på FIFA 20.