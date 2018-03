Rag hende i skridtet: Dansker laver 'modbydeligt' Trump-spil

Rædselsslagne demokrater. Flygtende mexicanere. Muterede udgaver af de mest fremtrædende både nu- og forhenværende stab i Trumps Hvide Hus.

Så ligefrem, rå og forventelig karikeret er stilen i det satiriske spil om USA's kontroversielle præsident, danske Rune Søgaard ved en lettere tilfældighed kom på at lave, da han var i gang med den visuelle side til et andet spil.

'Trump Escape', som computerspillet hedder, er ikke færdigt endnu, men det er muligt at spille en demo.

Til VICE fortæller danskeren, at idéen opstod, da Trump i manges øjne uventet vandt det amerikanske præsidentvalg.

- Det er rimelig fucked, at en åbenlyst sexistisk og racistisk mand kunne vinde, så jeg besluttede mig for, at spillet skulle være satirisk. Vi kom hurtigt på idéen om, at frihedsgudinden skulle flygte fra Trumps gramsende hænder.

- Da vi fandt ud af, at hans kabinet bestod af homofober og nazister, gik vi skridtet videre og lavede karaktererne så modbydelige og ulækre som muligt – for sådan er virkeligheden desværre, siger Rune Søgaard til Vice.

I platform-spillet flygter du fra en 'pussy-grabbende' Trump og hans voldsomt muterede stab og møder undervejs - selvfølgelig - både Vlaidimir Putin og Kim Jong Un.

- Når man er sur og indigneret, er det rart, at man i det mindste kan more sig lidt, siger spiludvikleren.