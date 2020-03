Så dyr bliver ny Playstation

Den næste generation Playstation kommer til at tage et gevaldigt prishop

Sony offentliggjorde i sidste måned, at den længe ventede Playstation 5 bliver tilgængelig i handel omkring slutning af 2020, men om den kommer til at være årets gavehit i julen 2020, er langt fra sikkert.

Prisen på den femte udgave af Sony-konsollen er ikke endelig fastlagt, men hvis man forudbestiller en Playstation 5 skal der punges ud med et beløb, der ligger over mange almindelige danskeres julegavebudget.

Det fremgår af prisen hos de danske butikker, hvor det er muligt at forudbestille en PS5. Her er blandt andet Bilka og Proshop.dk enige om en pris på lige under 7000 kroner for den kommende konsol.

Danske forhandlere: Derfor sætter vi prisen så højt

Ifølge det amerikanske tech-medie GamesRadar kæmper Sony for at holde prisen på PS5 nede. Når den alligevel koster kassen, skyldes det blandt andet stor efterspørgsel på visse komponenter, som også er i høj kurs blandt smartphone-producenter samt den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

Handelskrig og stor efterspørgsel eller ej, så kommer prisen formentlig ikke til at blive knap 7000 kroner for en ny konsol. Det oplyser de danske forhandlere, Ekstra Bladet har været i kontakt med.

Hos Proshop.dk forventer man en endelig salgspris på lige under 6000 kroner inklusiv moms. Den høje forudbestillingspris skyldes, at man 'spiller sikkert'. Derudover forventer man, at PS5 bliver svær at skaffe hjem, oplyser direktør Ivan Jæger Christiansen i en mail.

Samme melding lyder fra koncernen Salling Group, som blandt andet ejer Bilka og Føtex. Her vil man dog ikke gætte på en endelig salgspris endnu.

'Nej, der er bestemt ikke tale om den endelige pris – og vi kommer naturligvis til at justere ned til markedsprisen, når den på et tidspunkt bliver fastsat.

Prisen såvel som specifikationerne er stadig ubekræftede, og begge vil løbende blive opdateret efterhånden, som vi modtager bekræftede informationer fra Sony.

Vi tilbyder forsalg for at tilgodese de kunder der gerne vil sikre sig et eksemplar til releasen, hvor der forventet vil blive knappe mængder i forhold til julesalget. Og vi vil hellere sætte den til salg og justere priserne nedad end indlede med en lavere, foreløbig pris, der kan vise sig at blive højere end forventet og end det, som kunderne havde troet, da de forudbestilte', skriver Kasper Reggelsen, der er senior manager i Sallings presseafdeling, i en mail til Ekstra Bladet.

Det er stadig uvist hvordan den næste Playstation-konsol kommer til at se ud, men det skorter ikke med bud på dens design, hvis man søger på nettet. Dette computergenererede billede viser angiveligt en prototype som er blevet fremstillet, men det endelige design bliver formentlig anderledes. Foto: LetsGoDigital

Ekspert: Det kan betale sig at vente

En Playstation 4 med 500 GB harddisk kostede cirka 3500 kroner, da den udkom i 2013.

En nyere udgave af PS4'eren med 1TB harddisk kan til sammenligning anskaffes for cirka 1900 kroner i dag, og den samme udvikling kommer Playstation 5 formentlig til at gennemgå. Derfor kan det ifølge spilekspert og redaktør på Pixel.tv Thomas Bense godt betale sig at vente med at anskaffe en Playstation 5.

- Dem, der køber den i starten, det er helt klart tech-interesserede, som gerne vil være first-movers. De køber den, uanset om den koster 6000 eller 4000. Men som nævnt bliver det sikkert svært overhovedet at få fat i en. Danmark er tit ikke særligt højt prioriteret, når der kommer nye konsoller. Hvis der i et tænkt scenarie kommer 100 konsoller til Danmark til 6000 kroner stykket, så skal de nok blive solgt, fortæller Thomas Bense til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, man kommer til at vente et halvt års tid, før der kommer et ordentligt parti hjem, og prisen så falder. Men det er klart, at de holder prisen højt op til julehandlen.

- Men så lander den på en mere familievenlig pris, når der er gået lidt tid, og den kommer til Danmark i større mængder.

I forhold til den forventede høje pris er spileksperten også optimistisk, da de danske forhandlere, ifølge ham, nok har sat deres vurdering en tand eller to for højt.

- Den kommer ikke til at koste 7000, nok nærmere 5-6000. Det er faktisk lidt højt sat, jeg tror den bliver lavere, vurderer Thomas Bense.

Konkurrence fra Xbox - sådan da

Konkurrenten Xbox har også en ny konsol på trapperne, og hvad der frem mod efteråret kommer af udmeldinger fra den lejr, kommer ifølge Bense også til at påvirke prisen på den næste Playstation-konsol.

Proshop-direktør Ivan Jæger Christiansen er også opmærksom på den sideløbende lancering af Xbox og skriver, at man tror mere på den end Playstation, da den 'er kraftigere og mere fremtidssikret'.

Helt så simpelt mener Thomas Bense dog ikke, at man kan stille det op. Hvis man kigger på indholdet i form at spil tilgængelige til de to konsoller, er Playstation ifølge ham langt stærkere end Xbox, takket være store spiltitler som for eksempel 'Uncharted' og 'The Last of us'.

- Danmark er så meget et Playstation-land, og uanset hvad maskinen kan, er det indholdet, der tæller, når alt kommer til alt. Og Playstation har bare langt stærkere indhold end Xbox.

- De, der har en spillekonsol, har en Playstation eller en Nintendo Switch, og så kommer Xbox. Så længe de (Xbox, red.) ikke laver noget indhold, der er spændende nok, så flytter folk sig heller ikke.

Skal du selv have en PS5, så snart den bliver tilgængelig?

- Ja, det skal jeg!

