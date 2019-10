Terminator indtager spilklassiker

I en af de helt store klassikere inden for kampsportsspil, Mortal Kombat, bliver det nu muligt at spille som Arnold Schwarzeneggers Terminator T-800 kendt fra filmserien af samme navn.

Det fremgår blandt andet af den nyligt udsendte gameplay-trailer, hvor T-800 ses hive en shotgun ud af en æske med Johnny Cage-actionfigurer i en tydelig reference til rose-scenen i Terminator 2.

Hvordan Schwarzeneggers Terminator har fundet vej ind i Mortal Kombat-universet står hen i det uvisse, men han er ikke den eneste med en gæsteoptræden i spillet. Således kan man også spille som superhelten Spawn og Batmans ærkefjende Jokeren. For at få fingrene i gæstekaraktererne krævet det dog at man forudbestiller spillet eller køber dem som additional content.

Spillet udkommer til Playstation 8. oktober.

Se kampscener fra Mortal Kombat 11 i videoen ovenfor.

Tidligere på året blev det annonceret at Arnold Schwarzenegger og Linda Hamilton vender tilbage til biograflærredet i 'Terminator: Dark Fate'

He is back: Actionstjerne vender tilbage