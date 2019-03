Spotify melder Apple til myndigheder

Den svenske musikstreamingtjeneste Spotify har anmeldt Apple til EU's konkurrencemyndigheder.

Spotify mener, at App Store begrænser valgfriheden, så iPhone på uretfærdig vis begrænser konkurrenters adgang til selskabets streamingtjeneste.

App Store er en virtuel butik udviklet af Apple til distribution af applikationer til blandt andet iPhone.

Spotify, der blev lanceret året efter lanceringen af iPhone i 2007, siger, at App Store reelt fratager IPhone-brugerne valgfriheden til gavn for Apple Music, som begyndte i 2015.

- I de seneste år har Apple indført regler, som App Store med overlæg har sørget for begrænser valgfriheden og som hæmmer innovation på bekostning af brugernes oplevelse, siger Spotify i en presseerklæring.

Ifølge Spotify har Appel tvunget selskabet til at forhøje dets priser på et tidspunkt, hvor Appel selv lancerede dets musiktjeneste på samme prisniveau, som Spotify oprindeligt havde.

Spotify siger, at det uden held har forsøgt at løse problemerne ved at tage direkte kontakt til Appel. Det har nu anmodet EU-Kommissionen om at gribe ind for at sikre fair konkurrence.

Spotify-chefen Daniel Ek skriver ifølge det norske nyhedsbureau, NTB, i et blogindlæg i det svenske magasin Digital, at Apple skal have blokeret Spotifys opdateringer i flere tilfælde og lukket selskabets app ude fra flere platforme - blandt andet Siri, Homepod og Apple Watch.

Klagen fra Spotify er sendt til EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Spotify siger, at det har 207 millioner brugere på verdensplan. Heraf er 96 betalende abonnenter.

Spotify har ikke opgivet omfanget af de økonomiske skader, som selskabet mener at have lidt som følge af Appels ageren.

I 2018 omsatte Spotify for 5,3 milliarder euro, hvilket svarer til op mod 40 milliarder kroner. Apple omsatte for 262 milliarder dollar, hvilket svarer til omkring 1730 milliarder kroner.