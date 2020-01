Svært at finde bedre mobil til prisen

Ikke alle telefoner omtales lige meget, og hvis du ikke har hørt om Huawei Nova 5T endnu, er du tilgivet.

Huaweis Nova-serie er ikke noget, vi har set meget til, udover Nova Plus, som vi testede for godt tre år siden. Dengang blev vi ikke umiddelbart imponeret, da den blev udkonkurreret af Huawies egne modeller i Honor og P9 serien.

Der er meget lidt, der antyder, at Nova 5T vil lide den samme skæbne. Huawei ser ud til at differentiere sine telefoner bedre nu end tidligere, og Nova 5T skiller sig først og fremmest ud på to punkter: kameraet og prisen.

Her får du fire sensorer på bagsiden af ​​telefonen, og med et prismærke på omkring 3000 kroner, er det en ganske unik pakke. Især fordi sensorerne ikke er middelmådigt makværk, som vi tidligere har set i et par telefoner.

Nova 5T har faktisk det samme hovedkamera som i den tidligere testede Honor View 20, som igen har omtrent det samme kamera som i Huaweis mere kompakte topmodel P30. Ja, vidvinkel kameraet på Nova 5T ser også ud til at være taget direkte derfra, og når processoren er den samme (Kirin 980), begynder Nova 5T at ligne så meget, at vi ligeså godt kunne kalde det en stylet P30.

Stylet i den forstand at Nova 5T mangler OLED-skærmen P30 og P30 Pro har. Ligesom Honor View 20 finder vi en IPS LCD-skærm med 'punch hole' på skærmen, dvs. et lille skåret hul til frontkameraet.

Dette er noget, Samsung var de første til at introducere med deres Galaxy 10. Du slipper for det traditionelle indhak til kameraet, og med hullet i hjørnet forstyrrer det ikke, hvis man ser tv-serier eller benytter sig af apps.

Designet er ikke fantastisk, men byggekvalitet og 'digitale muskler' giver dig rigtigt meget for pengene. Foto: Tek.no

Nova 5T er også noget barberet på andre specifikationer med kun 128 GB lagerplads og 6 GB hukommelse (8 GB tilgængelig på andre markeder, red.). Designet er heller ikke det mest interessante, især ikke i den sorte variant vi har testet.

Imidlertid er ingen af ​​disse begræsninger særligt alvorlige, så det store spørgsmål bliver derfor: Er Nova 5T billig og god nok til at være værd at overveje i forhold til disse andre (og meget gode) Huawei-alternativer?

Da vi begyndte testen, var det ikke et spørgsmål, der var let at finde et svar på. Når alt kommer til alt. vidste vi ikke noget om, hvordan telefonen ville opføre sig under brug, eller hvordan byggekvaliteten ville opleves.

Den sidste kan vi dog svare på efter lidt tid med produktet: Dette er en velbygget lille sag. Der brugt metal i rammen og glas både foran og bagpå. En velkendt opskrift, men også en meget succesrig opskrift. Simpelthen noget, der er svært at forkaste, selv i 2020.

Vi kan kun finde to fejl med 'opskriften', og der er følgende:

- Telefonen er ikke vandtæt

- Telefonen har ikke trådløs opladning på trods af glasset bagpå

Ingen af ​​disse områder er særligt overraskende at beskære, når man vil fremstille billige telefoner med topmodel specifikationer; Det har vi set masser af eksempler på tidligere.

Der er ikke sparet på farverne i Huaweis fortolkning af Android. Foto: Tek.no

Indvendigt er det ikke småting, vi har med at gøre. Som tidligere nævnt er det Huaweis egen Kirin 980-processor. der er benyttet - den samme som flagskibet Huawei P30 Pro også bruger. Mængden af ​​hukommelse er sandsynligvis noget lavere, men i praksis er det næppe noget, du bemærker.

Nova 5T opleves som en lynhurtig telefon, som Huawei har været kendt for i de seneste år. Producenten er gået fra at være en af ​​de langsommere på markedet til at skabe et menusystem, der simpelthen ligger i øverste niveau med hensyn til overgang fra app til app eller fra menu til menu.

Menusystemet er som tidligere set Huaweis eget EMUI over på Android 9.0 Pie. Vi ville meget gerne have set Android 10 her, men med Huaweis problemer med Google, og alt hvad der har amerikansk oprindelse, er der måske lidt for meget at bede om. EMUI er heller ikke det mest tiltalende i undertegnedes øjne; der er noget tydeligt kinesisk ved det.

Der er brugt en masse pastelfarver og et åbenlyst look-a-like-apple design. I modsætning til for et par år tilbage kan du nu i det mindste vælge, om du vil have en app skuffe eller ej. De seneste års ydeevne og forenklinger til trods: EMUI er noget du skal vænne dig til, og ligesom med Samsungs temmelig tunge Android-tilpasning, er det et spørgsmål om smag.

Dette gælder dog ikke for den oplevede ydeevne; den er helt ens. Det er noget, du bemærker i det daglige, når du skifter mellem apps, bruger tastaturet, når du søger, eller bliver påmindet om en Messenger-besked. Alting foregår i et hurtigt og veleksekveret tempo.

Det er ingen selvfølge at få en processor som denne, til den pris Huawei tilbyder. Det mest nærliggende eksempel at pege på er, Xiaomis Pocophone F1 som havde en Snapdragon 845 processor til et prisskilt lig Nova 5T. Dog havde F1 sine egne problemer.

Om Nova 5T også har samme udfordringer, skal vi snart besvare. Men på ydelses fronton kan vi bekræfte at den leverer. Nova 5T passer lige ind i øverste niveau sammen med andre topmodeller til både dobbelt og tredobbelt pris.

Vi kan også bekræfte at det er dejligt at spille på denne telefon, og at både Fortnite og Asphalt 9: Legends kører glimrende med PUBG.

Det hjælper selvsagt, at skærmen er stor, farverig og lys. Det førnævnte hul til frontkameraet giver en skærm med indtryk af, at du får en næsten rammeløs telefon, foruden en lille 'læbe' i bunden.

Der er ingen HDR-certificering, og kontrast niveauet vil aldrig være så godt som på en OLED. Men dette er en super LCD-skærm til alle formål, og vi tvivler meget på, at du vil blive skuffet. Lysstyrken fungerer godt i stærkt sollys, og billedgengivelsen er som vi forventer i 2020. Vi ville sandsynligvis ikke have været skuffet over denne skærm i selv langt dyrere telefoner, bortset fra manglen på HDR-støtte.

Det er værd at nævne, at Huawei har certificeret telefonens krypteringsniveau godt nok til at understøtte HD-support i for eksempel Netflix, som ikke alle tidligere telefoner fra virksomheden har været i stand til at tilbyde. Du får ikke stereohøjttalere eller minijack, så du bør sandsynligvis investere i en USB Type-C-adapter til dine kablede hovedtelefoner eller noget Bluetooth-udstyr.For den nederste monterings højttaler i Nova 5T er bestemt ikke den mest imponerende, vi har testet.

Foto: Tek.no

På trods af mange imponerende specifikationer er det kameraet, der virkelig skiller sig ud positivt. Huawei har begunstiget os med ikke kun en, ikke to, ikke tre, men hele fire sensorer på bagsiden. For et par år siden ville dette have været fuldstændig revolutionerende, men i dag er det snarere undtagelsen ikke at finde mindst to sensorer på bagsiden af ​​alle nyligt lancerede telefoner. Hvad disse 'øjne' bruges til, på den anden side, varierer enormt.

I Nova 5T finder vi disse fire:

- Hovedkamera: 48 megapixels, blænde 1.8

- Ultra vidvinkel: 16 megapixels, blænde 2.2

- Makro: 2 megapixels, blænde 2.4

- Dybde: 2 megapixel, blænde 2.4

Selvom hovedkameraet således har en sensor med hele 48 megapixels, tager telefonen som standard billeder i 12 megapixel. Du har mulighed for at ændre dette og tvinge telefonen til at tage billeder med 48 megapixels, men det medfører også en reduktion af den kunstige intelligens og billedkvalitet. Det kan ikke anbefales.

Det er en god grund til, at omtrent 12 megapixel er standarden i de fleste telefoner. Der er tilstrækkelig opløsning at beskære lidt i, og med store sensorer og 'super sampling' får softwaren masser af information at arbejde med.

Fotokvalitet betyder ikke altid videokvalitet, men her er Nova 5T en undtagelse.

Nova 5T har video stabilisering, omend ikke optisk. Kun elektronisk stabilisering (EIS) er på spil her, men telefonen klarer det fint, synes vi.

Ja, Sonys alternative objektiv er mere stabilt, og billedet er skarpere, men prisen er det dobbelte. Video er typisk noget billige og mellemdyre mobiltelefoner kæmper med, men Nova 5T er et betydeligt spring frem fra tidligere telefoner.

Du kan også bruge vidvinkel kameraet til at optage med Nova 5T, og også her er der stabilisering. Det fungerer overraskende godt, men ikke så godt i dårligt lys. Men i miljøer som det udendørs, hvor vi testede, er det en strålende løsning at få mere med på videobilledet.

Så hovedkameraet og vidvinkel kameraet er strålende, men hvad med de to sidste kameraer? Dybde kameraet er teknisk set ikke et separat kamera; det samler kun information til de portrætfotos, som hovedkameraet laver. Og vi må sige, at det fungerer godt. Det er Huawei gode til, og Nova 5T adskiller det objekt, du tager et billede af, glimrende fra baggrunden.

Vi er dog ikke begejstrede for makro kameraet. Først og fremmest fordi det ligesom dybde kameraet har en opløsning på blot 2 megapixel. Det føles som et skridt tilbage i tiden, hvor det var normen, selv på hovedkameraerne, såsom Sony Ericsson W715 der i 2009 havde 3,2 megapixel.

2 megapixels er simpelthen for lidt og ser kornet ud selv på mobilskærmen. Det er på randen af ​​hvad vi ville kalde uacceptabelt i 2020, noget vi også så, da vi for nylig testede Motorola One Macro.

Værre er det dog, at blænden på Nova 5T er på 2.4, endnu værre end i One Macro.

Selfiekameraet derimod er godt nok og leverer billeder i meget høj opløsning. Vi kunne imidlertid have ønsket en bedre blænde, fordi blænde 2.0 i nogle tilfælde giver tvivlsom eksponering eller problemer med skarpheden. Men alt i alt er det også meget solidt.

Så får man ikke en flottere bedømmelse. Foto: Tek.no

Nova 5T efter Honor View 20, som var kongen af ​​billige topmodeller. Bortset fra designet. Der er det fortsat andre, der hersker. Men til alle andre formål giver Nova 5T god værdi for pengene. Det er ikke overraskende frontkameraet, der giver den største værdi, hvis man ser bort fra det temmelig ubrugelige makro kamera.

Men på andre punkter imponerer mobilen. Den er sammensat af premium komponenter og føles både solid og velbygget. Det gør det ekstra fedt at kunne prale af, at man har købt en ny topmodel til små 3000 kroner.

Fordi det er, hvad du får i praksis. Der er ikke meget mere Huawei kunne have udrettet her, der ville overgå det, ud over processorerne vi finder i Mate 30. Dette ville sandsynligvis være en smule 'overkill' til denne prisklasse alligevel.

Nova 5T giver det den lover - og mere til. I denne prisklasse er der kun få produkter, der kan tilbyde lige så meget for dine penge. Ganske enkelt.