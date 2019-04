TDC ramt af forbud fra Datatilsynet

En kundes klage til Datatilsynet over TDC's datterselskab YouSee har medført et forbud mod at optage telefonsamtaler uden samtykke for hele TDC.

Det oplyser Datatilsynet i en pressemeddelelse.

Ifølge tilsynet havde personen haft en samtale med en af YouSees kundekonsulenter, hvor samtalen blev optaget, uden at vedkommende havde givet samtykke til det.

Datatilsynet har dog vurderet, at der i det pågældende tilfælde ikke var nogen særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at man afveg fra den normale praksis om ikke at optage og lagre telefonsamtaler til uddannelse, uden at der på forhånd var sket samtykke.

TDC har sendt Datatilsynet et svar i sagen, og på baggrund af det har Datatilsynet konkluderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er teknisk muligt for TDC at indhente samtykke fra de personer, der taler med virksomheden.

Af afgørelsen fremgår det, at kunden i starten af samtalen bliver oplyst om, at samtalen bliver optaget, men TDC mener også selv, at det ikke er et tilstrækkeligt samtykke, at kunden vælger at fortsætte samtalen efter den besked.

TDC har derfor fået forbud mod at optage telefonsamtaler til internt træningsbrug, indtil de har fundet en teknisk løsning, der gør det muligt at få et samtykke på forhånd, for at virksomheden dermed lever op til databeskyttelsesreglerne.

Afgørelsen i sagen faldt 8. april, og TDC er blevet pålagt at ophøre med at optage samtale inden 22. april.