0 stjerner: Mobilen du IKKE skal købe

Huawei reagerer: USA holder os i jerngreb

Mandag udsendte Huawei nedenstående udtalelse om siuationen, der blandt andet har ramt firmaet i Danmark:

Huawei afviser kategorisk alle nye lovændringer foretaget af det amerikanske handelsministerium, der omfatter salg af udenlandske produkter, og som med al tydelighed er møntet på Huawei.

Allerede 16. maj 2019, blev Huawei uden gyldig grund sat på den amerikanske regerings liste over selskaber, der er underlagt særlige handelsrestriktioner, den såkaldte Entity List. Siden da, og på trods af, at en række industrielle og teknologiske nøgleelementer blev gjort utilgængelige for os, er vi fortsat gået målrettet efter at overholde amerikansk lovgivning til punkt og prikke.

På samme tid har vi formået at leve op til alle kontraktlige betingelser mellem kunder og leverandører. Kort sagt, har vi, på trods af dårlige odds, overlevet og fortsat passet vores forretning som vi plejer.

På trods af dette, er den amerikanske regering ufortrødent fortsat med at holde vores selskab i et jerngreb, og er fortsat med fuldstændigt at ignorere de bekymringer, som talløse virksomheder og brancheforeninger har udtrykt.

Vi anser denne afgørelse for at være vilkårlig og direkte skadelig, da den truer med at underminere hele teleindustrien verden over. Den nye lovgivning vil påvirke forretningsudvidelse, vedligehold og kontinuerlig opretholdelse af netværk som er flere hundrede mia. dollars værd, og som vi desuden har rullet ud i 170 lande verden over.

Derudover vil denne beslutning også have en negativ indvirkning på kommunikationsmulighederne for de mere end 3 mia. mennesker, der bruger Huaweis produkter og services verden over. Ved at angribe et ledende firma fra et andet land, har USA bevidst vendt Huaweis kunder ryggen. Beslutningen går imod den amerikanske regerings påstand om, at beslutningen bunder i et spørgsmål om netværkssikkerhed.

Ydermere påvirker denne beslutning ikke bare Huawei. Den vil også have alvorlige konsekvenser for en bred skare af globale industrier. I det lange løb vil det skade tilliden og det samarbejde, der især præger den globale semiconductor-industri, som mange andre industrier også afhænger af. Det vil lede til øge konflikt og tab i disse afhængige industrier.

USA udnytter sin egen teknologiske styrke til at knuse virksomheder uden for dets landegrænser. Det eneste man får ud af at foretage denne handling er, at man underminerer den tillid, som internationale virksomheder ellers har til amerikansk teknologi og forsyningskæder. I sidste ende vil det kun skade amerikanske interesser.

Huawei foretager et eftersyn af den nye lovgivning. Vi forventer at vores forretning uafværgeligt vil blive påvirket som resultat. Derfor vil vi gøre alt i vores magt for at finde en løsning på dette problem. Vi håber således at vores kunder og leverandører vil fortsætte med at støtte os og fortsætte med at minimere den negative påvirkning, som er iboende denne diskriminerende lov.