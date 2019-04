18-årig vil have milliard af Apple

Dette er en historie med to nyheder: at en 18-årig amerikaner vil have en milliard dollars i erstatning fra Apple for en uretmæssig anholdelse. Og historien om, at Apple bruger ansigtsgenkendelse i sine butikker i et forsøg på at stoppe butikstyverier.

Det sidste er mindst lige så interessant som sagsanlægget, da Apple er kendt for sit indædte forsvar for retten til et privatliv. Det forsvar gælder dog ikke handlende kunder, der ifølge sagsanlægget bliver både overvåget og registreret, hvis de besøger en af firmaets mange butikker.

Og den registrering kan altså gå grueligt galt, når Apple og deres sikkerhedseksperter fodrer it-systemerne med forkerte information.

Det var netop, hvad der skete for 18-årige Ousmane Bah, da han ved en fejl fik koblet sine personlige data sammen med billedet af en helt anden mand, som angiveligt står bag en række af tyverier fra Apples butikker, skriver Bloomberg.

Fejltagelse skal koste

Problemet for den unge studerende er, at hans id er blevet misbrugt af den ægte tyv. Derfor var det heller ikke Bahs billede, som politiet fik fra Apple, da de anmeldte sagen.

Alligevel endte han med at blive anholdt i november, men hurtigt løsladt da politiet godt kunne se, at Ousmane ikke var den rigtige gerningsmand.

Men fejlen skal nu koste Apple dyrt, mener den studerende og hans advokater. De har netop sagsøgt Apple og dets sikkerhedsfirma, Security Industry Specialists, med krav om en milliarderstatning.

Det er ifølge dem prisen, som det store techfirma og underleverandøren bør betale for at overvåge og anmelde de forkerte kunder for butikstyveri.

Apple har ikke ønsket at kommentere sagen. Du kan læse mere her.

