50 millioner hacket: Du kan have penge til gode

I ly af menneskejagten fredag den 28. september breakede nyheden om, at op mod 50 millioner Facebook-brugeres personlige oplysninger muligvis er blevet misbrugt, efter hackere udnyttede en sikkerhedsbrist hos den sociale mediegigant.

Endnu er det uvist, hvorvidt danske konti er blandt de hackede, men foreløbigt antager Facebook, at fem millioner europæiske brugere er blevet berørt.

Sikkerhedsbristen kan få store økonomiske konsekvenser for både milliardvirksomheden Facebook og brugerne.

For er du blandt de hackede, kan du have krav på godtgørelse og kompensation fra Facebook. Så klar er beskeden fra juraprofessor ved Københavns Universitet Henrik Udsen.

Nye EU-regler kan være guld værd

I foråret indførte EU den nye persondataforordning, der i store træk strammede reglerne for virksomhedernes brug af EU-borgeres data.

- Da GDPR-forordningen blev indført, blev der talt meget om de enorme bøder, virksomhederne nu kunne risikere at få, hvis de behandlede borgernes data mod reglerne. Men der var ikke så stort fokus på, at man som enkeltperson også har muligheder for at kræve kompensation for brud på ens persondatarettigheder, siger Henrik Udsen til Ekstra Bladet.

Angrebet på Facebook betød, at personerne bag hackerangrebet kunne få adgang til særdeles personfølsomme oplysninger. Blandt andet de berørte brugeres chatbeskeder.

Efter angrebet blev opdaget loggede Facebook 90 millioner mennesker af det sociale medie. Brugerne skulle herefter logge ind igen. Det skete ifølge Facebook som en sikkerhedsforanstaltning.

Du har krav på beskyttelse

Men selvom Facebook ifølge eget udsagn forsøgte at lukke sikkerhedshullet, så snart de opdagede det, kan de ramte brugere stadig have krav på erstatning.

Med den nye persondataforordning er indført et såkaldt sikkerhedsprincip, der forpligter virksomhederne til at sikre dine data med 'passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger'.

Såfremt Facebook ikke har overholdt dette krav, kan de berørte brugere potentielt kræve kompensation.

- Der er potentielt to muligheder for kompensation, når der sker kompromittering eller anden form for ulovlig behandling af personoplysninger. Den ene er, at man kan kræve erstatning, hvis man har lidt et økonomiske tab. Den anden mulighed er, at du kan kræve tortgodtgørelse for selve krænkelsen ved, at dine oplysninger er blevet kompromitteret, forklarer professor Henrik Udsen.

Der foreligger dog endnu ikke nogen retspraksis, der fastslår, hvornår der kan kræves godtgørelse i disse situationer.

Briter spekulerer i gigant erstatning

I britiske medier spekulerer jurister i, at beløbene kan løbe helt op i 50.000 kroner til de brugere, der er blevet hacket. Men så store beløb anser juraprofessoren for urealistiske for danske forbrugere.

- Det er helt nyt ukendt territorie. Vi har endnu ingen praksis herhjemme på området, men det ville overraske mig meget, hvis en økonomisk godtgørelse ville løbe op i så store beløb, lyder vurderingen.

Men selvom vi endnu ikke har set nogle sager større sager om krav på økonomisk godtgørelse som følge af den nye persondataforordning, er det ifølge professor Henrik Udsen kun et spørgsmål om tid.

- Det er de færreste, der orker at lave et søgsmål mod Facebook alene i en sag som denne. Det er for dyrt og for besværligt. Men skulle det vise sig, at flere tusinde danskere er ramt af hacket, vil et gruppe søgsmål være oplagt for at få prøvet muligheden for godtgørelse.

Forbrugerrådet Tænk: Oplagt med gruppesøgsmål

Hos Forbrugerrådet Tænk der har mere end 75.000 danske medlemmer, følger man hvordan sagen udvikler sig i vores europæiske nabolande tæt.

Her overvejer man mulighederne for at lave et gruppesøgsmål.

- Med de nye GDPR-regler er det oplagt, at vi som forbrugersammenslutning overvejer, om vi skal facilitere et gruppesøgsmål, hvis det viser sig, at danske brugere er blevet ramt, lyder det fra seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup til Ekstra Bladet.

Hun forklarer dog, at man hos den danske organisation ikke vil være de første til at lave en sag mod Facebook.

- Der er allerede verserende sager imod Facebook rundt omkring i Europa, så vi holder skarpt øje med, hvordan det udvikler sig i andre lande, siger Anette Høyrup.

