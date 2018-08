5G er på vej til Danmark - men bare ikke til dig

Håber du, at der om kort tid dukker en smart 5G-mobiltelefon eller en lynhurtig 5G-computer op på det danske marked, så kommer du til at vente længe.

For ifølge Danmarks største teleselskaber er planen ikke at sætte 5G-master op i hele landet, selv om teknologien officielt er tæt på at være klar:

- Vi skal nok et stykke frem efter 2020, før vi rammer en fladedækning på niveau med 4G, siger Henrik Kofod, der er teknisk direktør i Telia til Ekstra Bladet.

- De første år vil udrulningen primært ske dynamisk. Det vil sige, at vi følger kundernes behov.

Fremtidens teknologi

Og kunderne til 5G er ifølge teleselskaberne ikke private forbrugere, men virksomheder og andre med et helt særligt behov for lynhurtige 5G-forbindelser i et begrænset område:

- 5G ikke er en teknologi, der de første år får en direkte eller stor betydning for almindelige mennesker. Jeg forventer ikke, at vi kommer til at se 5G-abonnementer eller mobile 5G-enheder til private brugere de første år.

- Det er i stedet en teknologi, der drives frem af virksomheder og erhvervslivets behov. Men på sigt får det naturligvis betydning for os alle, lyder vurderingen fra Jakob Willer, der er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien.

Han understreger, at 5G trods den manglende ’folkelighed’ bliver afgørende for udviklingen af fremtidens teknologi:

- 5G kan noget særligt. Vi får endnu højere hastigheder og større kapacitet i nettet, så vi kan opkoble mange flere enheder.

- Det bliver hele grundlaget for ‘tingenes internet’.

- Og de meget korte svarhastigheder på 5G bliver nok den største driver for udviklingen, fordi man kan bygge tjenester, der reagerer afsindigt hurtigt og driftssikkert.

Det kan 5G 5G er en global standard for et nyt mobilnetværk, hvor der kan overføres større datamængder meget hurtigere end i dag. Svartiderne er også lynhurtige på 5G, ligesom teleselskaberne kan styre netværkets kvalitet og hastighed helt ned til den enkelte enhed.

Skal være førende

Hvis 5G skal få en stor udbredelse i Danmark, kræver det ifølge teleselskaberne også, at myndighederne er parat til at støtte udviklingen.

Og det er de, lød svaret forleden fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der har en ambition om, at Danmark skal være førende på teknologien:

- Det er afsindigt vigtigt, at teknologiudviklingen ligger på statsministerens bord. Det er et stærkt signal, mener Jakob Willer.

Men udtalelsen kræver også handling:

- Nu skal vi have skabt rammerne, så det bliver nemt at rulle 5G-nettet ud og få de frekvenser, som der er behov for.

- Der er også brug for, at vi kan få lov til at sætte vores udstyr op, uden at det drukner i tunge processer og massive omkostninger, mener han.

Hos både Telia og TDC er man nu i gang med at teste, hvad 5G kan. Og allerede i år kan de første 5G-antenner være klar.

