5G for under 5000 kroner

Indtil videre er 5G-dækning i Danmark som at finde en nål i en høstak. Det er kun ganske få steder, at teleselskaberne har strøm til netværket. Og der kommer til gå tid, før du kan regne med en bred og hurtig dækning i de store og mellemstore byer landet over.

Alligevel kan det godt give mening at overveje en 5G-klar model, hvis du skal skifte telefonen inden for de kommende måneder. For allerede senere i år ventes dækningen at blive mere stabil og ikke mindst relevant for markant flere mobilbrugere.

Alle farvemodellerne fra Samsung kommer til salg herhjemme.

Her begynder prisen

Før 5G var mere end blot nogle tanker i en pressemeddelelse, kunne man godt frygte, at de nye telefoner betyder et meget dyrt indkøb. Og selvom 5G-modellerne ikke hører til de billigste, så kan man altså komme ganske langt for 5000 kroner.

Så sent som i denne uge har både Nokia og Samsung således lanceret nye 5G-modeller, der understøtter det lynhurtige netværk. Her begynder priserne ved 4499 kroner hos Nokia og passerer hos Samsung næsten 6000 kroner for basismodellen.

Nyheden er i Samsungs tilfælde den nye Galaxy S20 FE 5G. FE står for Fan Edition og er en 6,5 tommers Super AMOLED-telefon med 120 Hertz opdateringshastighed.

Nokia kalder sin 5G-model for 8.3 5G, og den har et endnu større 6,81 tommers FHD+ display, men uden den høje opdateringshastighed der giver en flottere billedvisning.

Samsung har lavet en strammere, men farverig udgave af Galaxy S20 med den nye FE 5G-model.

Det er der plads til

Batteriet er ens på de to modeller, nemlig 4500 mAh, men det er Samsung, der løber med hæderen for letteste model - nemlig 190 mod 227 gram. Samsung har også en række af farvevalg, som Nokia ikke kan levere.

Der er plads til to sim-kort eller et enkelt sim-kort og et microSD-hukommelseskort i de to konkurrenter. Samsung, der som nævnt også er dyrest, leveres med den største interne lagerplads, nemlig enten 128 eller 256 gigabyte. Hos Nokia kan du vælge imellem 64 eller 128 gigabyte.

Endelig lover Samsung tre generationers opgradering af Android-systemet, mens løftet fra Nokia er to års opdateringer af styresystemet.

Det er klassisk Nokia, man får med 8.3 5G-modellen.

Pris og kvalitet passer sammen

Efter det første smugkig virker begge modeller som solide 5G-bud til dem, der vil have en hurtig telefon med et flot display og gode kameraer.

Og modellerne sælges til priser, der afspejler, hvad du får for pengene. For de 1000 kroner, du mindst betaler ekstra fra Galaxy S20 FE 5G, får du således en del mere telefon, end hvis du køber den billigere model fra Nokia.

Ekstra Bladet tester de kommende uger begge 5G-telefoner og bringer snart en test.