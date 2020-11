5G på budget: Her er den bedste

Kinesiske OnePlus har de seneste uger fået blandede reaktioner på sin lancering af en billig 5G-telefon kaldet Nord N10 5G. Og den endnu billigere N100 i 4G-udgaven.

I begge tilfælde mener kritikerne, at firmaet bør holde sig til at slås med de bedste i verden ved at lave fremragende mobiltelefoner, der bare er billigere end topmodellerne fra for eksempel Apple og Samsung.

Risikoen ved at lancere for mange modeller er også, at kunderne bliver forvirrede og ikke længere kan genkende, hvad OnePlus hidtil har stået for.

Jeg er et stykke hen ad vejen enig i kritikken. Det udgør altid en risiko at ville for meget, hvis man ikke gør det perfekt. Og til de priser, som en af dagens testmodeller, Nord N10 5G, sælges til, er det svært at gøre alt til topkarakter.

Derfor har jeg også valgt at slå anmeldelsen sammen med en ditto af Samsungs nye A42 5G. Begge modeller skal nemlig det samme i samme prisklasse: Appellere til de mange mobilkunder der gerne vil have en 5G-telefon, men ikke ønsker at betale 5000 kroner eller meget mere for den.

Det krav lever begge fint op til, da prisen er mindst det halve af, hvad man ellers skal smide. Men som allerede nævnt koster det nogle kompromisser, du skal være parat til at leve med.

Samsungs bud: God stil - svagere muskler

Allerede når man pakke A42 5G ud af kassen, viser Samsung, at man forstår god stil og pænt design. Modsat OnePlus-alternativet er der leget lidt med farvespillet, ligesom byggekvaliteten men ikke materialerne er en smule bedre.

Telefonen ligger fint i hånden og er på mange måder klassisk Samsung. Det krævede dog en opdatering af softwaren, før styresystemet gik fra at reagere ekstremt langsomt til langsommere end normalt, når man aktiverer skærmen.

Meget kan heldigvis løses med ny software, men ikke at de digitale muskler i disse billigere 5G-telefoner er noget af det, der er sparet på. Særligt i Samsung-modellen der mangler RAM og overskud til for alvor at kunne kaldes hurtig. Skærmen er heller ikke på niveau med det, som Samsung normalt leverer, men acceptabel til prisen.

Det samme kan man sige om kameraerne, der igen er en smule foran OnePlus'eren. Under dagligt brug virker A42 5G med andre ord som en habil, prisbillig 5G-mobil, som du nemt kan blive glad for. Ikke mindst hvis du allerede kender Samsungs univers og måde at fortolke Android-systemet på.

Sådan ser blokken af kameraer på Samsungs A42 5G ud.

Der er stik til hovedtelefon i bunden, mens læseren til fingeraftryk er indbygget i selve skærmen.

OnePlus' bud: Under standarden men bedre

Der er ingen tvivl om, at N10 5G klart er under standarden for, hvad OnePlus normalt sender ud til sine kunder. Byggekvalitet, materialvalget og den samlede pakke er, som prisen også lover, et stykke under, hvad man forstå ved klassisk OnePlus.

Det vil naturligvis skuffe dem, der tror, at de nu kan få OnePlus billigere. Det kan de, men bare ikke den OnePlus-telefon de normalt kender og holder af. Der er som med modellen fra Samsung i stedet tale om et billigere alternativ, hvor de interne muskler i form af RAM og processor imidlertid er skridtet foran sydkoreanerne.

De indbyggede kameraer er ok, men ikke prangende og ikke på højde med Samsungs. Men vi taler om marginale forskelle her, som ikke i sig selv er grund til at vælge OnePlus fra. Derimod er den velkendte og neutrale fortolkning af Android-systemet og den medfølgende 30 watts hurtiglader en god grund til at vælge modellen til.

Displaet er også en bedre, end det Samsung leverer. Primært fordi det understøtter 90 Hertz billedopdatering og har en bedre opløsning.

OnePlus N10 5G har læseren til fingeraftryk i en knap på bagsiden.

Du får stereohøjttalere og stik til hovedtelefon i modellen.

Som jeg lovede i indledningen til denne anmeldelse, vil jeg pege på en vinder. Og her taler vi ikke om Samsung kontra OnePlus, men forbrugerne. De er de ægte vindere i denne test, fordi det er godt for dem, at der findes et kvalificeret udvalg i prisklassen under 3000 kroner.

Her leverer begge producenter to fine nyheder, der ikke er perfekte, men hver for sig kan det samme. Vi er med andre ord ved en skillevej, hvor man enten elsker 'moderen eller datteren'. Personligt ville jeg vælge OnePlus, fordi Android-fortolkningen er bedre. Og fordi jeg godt kan lide, at læseren til fingeraftryk sidder på bagsiden, og modellen lades meget effektivt op med den bedre oplader fra OnePlus. Endelig er displayet, der betyder meget, bedre.

Dommen er ikke et fravalg af Samsung-udgaven, som mange også vil få stor glæde af at bruge. For hvis du altså jagter en mobil, hvor pris og kompromis matcher hinanden ganske godt, er A42 5G som N10 5G oplagte at overveje. Det gælder særligt for brugere, der skal have deres første mobil - læs: en god gaveidé til teenageren - eller brugere, der bare vil have det basale i en moderne telefon. Og som ikke stiller særlige krav til hverken skærm, hastighed eller luksuskvaliteter på ydersiden.

Det er svært at adskille de to modeller, når man ser dem fra forsiden. Det er Samsung til højre.

Hvad kan 5G i København? Det forklarer Heine.

