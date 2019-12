65 tommer i stuen? Her er det bedste tv

ANMELDELSE: Vi har sat to OLED-modeller op mod en QLED - men er det overhovedet fair? Få svaret her!

Nu, hvor vi er midt i de mørke måneder, bliver det mere og mere fristende at indtage sofaen for at se nye serier eller film. Og uanset om du har brug for et nyt fjernsyn eller blot vil skifte ud, har vi fundet tre ægte giganter, som du bør overveje.

Vi har testet tre af de bedste tv-modeller, du kan købe lige nu, hvis du går efter et stort fjernsyn, som ikke er i den absolut billigste ende. Fælles for alle tre modeller er nemlig, at de måler 65 tommer i størrelse, som er ved at blive den nye standardstørrelse blandt fladskærme.

De kommer dog også i mindre (og billigere) varianter, hvis du har brug for det.

Se også: Støjreduceret trekamp: Her er hovedtelefonen du burde købe

Mest søgte model lige nu:

Tidligere stod kampen mellem plasma og LCD, der dominerede tv-markedet, hvor førstnævnte til sidst måtte kaste håndklædet i ringen - selv om plasma bød på glimrende billedkvalitet og højt sortniveau.

Nu er LG og Samsung i centrum for begivenhederne, hver med sin egen teknologi i form af henholdsvis OLED og QLED. LG har udviklet store OLED-paneler i flere år og er stadig den eneste producent af disse - som mange af firmaets konkurrenter også køber og bruger i deres bedste modeller.

Kort fortalt består et OLED-panel af organiske dioder, der kan give dig både lys og farve uden yderligere baggrundsbelysning. En af de store styrker ved denne teknologi er, at du får et totalt sortniveau, da dioderne kan slukkes helt for at vise dig de sorte partier. Dette overføres også til farverne, som ofte er meget gode og naturlige.

Denne artikel er lavet i samarbejde med Tek.no

OLED-teknologi har dog nogle begrænsninger i forhold til QLED. Teknologien har for eksempel ikke så stor lysstyrke, hvilket betyder, at det nye HDR-indhold ikke vil være så gennemført. OLED-skærme nydes derfor bedst i et rum uden for meget lys.

På den anden side står Samsung, som for et par år siden har skrinlagt sin OLED-satsning til fordel for at udvikle sin egen LCD-teknologi yderligere. Resultatet er, hvad virksomheden selv kalder QLED, og ​​disse skærme har budt på store fremskridt i de senere år med hensyn til blandt andet lysstyrke og farve.

Samtidig har Samsung arbejdet hårdt på at forbedre sortniveauet og præcisionen mellem lyse og mørke dele, hvor de har tilføjet ekstra filtre i designet af ​​panelerne på det nyeste QLED-panel for at kunne nærme sig OLED på sortniveau.

Den største fordel ved QLED er lysstyrken. Hvis du vil have det maksimale ud af HDR, kan denne teknologi prale af en lysstyrke, der er to til tre gange mere kraftfuld, end hvad OLED normalt formår at levere. Den kraftige lysstyrke hjælper dig også, hvis du har et rum med meget lys i det.

Ulempen med QLED er, at du stadig har nogle problemer med baggrundsbelysningen. På de bedste modeller begynder problemet at aftage markant, men teknologien er ikke helt i stand til at matche OLED på netop dette punkt.

I vores test tager vi først udgangspunkt i, om tv'et er placeringsvenligt. Udseendet betyder ikke meget i den samlede score, men vi inkluderer det stadig som en del af den samlede vurdering.

Vi ser også på tilkoblingsmuligheder. Ofte har du brug for flere HDMI-porte, helst den nyeste version, og på samme tid er det dejligt at have gode muligheder for at forbinde skærmen til dit internet netværk. Samtidig kigger vi hurtigt på, hvordan portene er placeret, hvis tv'et skal hænges på væggen.

Se også: Motorola dumper: Denne telefon skal du IKKE købe

Mest søgte model lige nu:

Inden vi gennemgår de næste punkter, opdaterer vi tv'erne, så de har den nyeste version af den software, modellen bruger.

En anden faktor, vi ser på, er, hvor brugervenligt tv'et er. Her er det vigtigt med en god fjernbetjening, og en menu der er let at forstå. Samtidig er det et plus, hvis tv'et er hurtigt at bruge, så du nemt kan bruge apps til at køre forskellige tjenester. Antallet af apps betyder også en del på dette punkt.

Billedkvaliteten er det vigtigste i vores test. Her testes alle tv'erne under kontrollerede forhold, hvor vi ser på kvaliteten både med lyset tændt og helt slukket. Her kontrollerer vi, hvor godt sortniveauet, farverne, skarpheden og bevægelsen er og hænger sammen.

Vi bruger CalMAN Ultimate kalibreringsprogram med billedgenerator og måleudstyr fra Portrait Displays. Med dette udstyr kan vi måle nøjagtigt, hvor god farve, sortniveau og kontrastniveau, tv'erne giver dig. I denne test understøtter alle tre modeller autokalibrering, og derfor justeres alle ved hjælp af denne funktion.

Når tv'erne er kalibreret, så billedet er så nøjagtigt som muligt, gennemgår vi en række demoklip for at se, hvor godt de forskellige modeller løser forskellige udfordringer. Vi bruger materiale fra 720p til 4K med HDR. Med andre ord det meste af det, de fleste ønsker at se gennem dekodere, apps og Blu-ray-afspillere.

To af modellerne har såkaldt AI eller maskinlæring til at forbedre billedkvaliteten, og denne funktion har vi også set nærmere efter i sømmene.

Vi ser også på, hvordan skærme bruges til spil ved at måle inputlagene på skærmene. Det vil sige, hvor lang tid de bruger fra de signaler sendes til skærmen, indtil ændringerne er foretaget. Jo hurtigere dette sker, jo bedre er tv'et egnet til spil.

Lydkvaliteten i fladskærme er normalt ret dårlig, så vi inkluderer også dette, men som en lille del af den samlede karakter. Er lyden for eksempel anstændig nok til, at du kan nyde nyhederne uden at skulle tænde for et eksternt system?

Pris er også noget, vi inkluderer i vurderingen. Her kigger vi på den pris, som modellen havde, mens vi testede. Heldigvis falder priserne på selv store modeller ofte ganske hurtigt.

Den dyreste iPhone kan blive bedre

Mest søgte model lige nu:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LG OLED65C9

På en god andenplads finder vi LG C9.

Virksomhedens C-serie har i mange år været en dejlig model for dem, der ønsker et meget godt billede, men som måske ikke ønsker at betale ekstra for det eksklusive design i den dyrere E-serie.

Når det er sagt, er C9 heller ikke et dårligt skue. Langt fra. Som de fleste OLED-tv'er er den tynd og elegant, selv om selve foden stikker lidt ud bag på. Fronten har en enkel, men temmelig bred fod, så det kan være værd at huske, hvis du vil have den stående på en bænk. Resten af ​​tv'et er en samlet, stilfuld flade.

Også dette tv har gode forbindelsesmuligheder, og disse er stort set samlet på bagsiden af ​​tv'et. Men: Nogle af portene stikker lige ud bagfra, så du kan næppe hænge dette tv lige så fladt på væggen som Samsungs alternativ.

Når det kommer til brugervenlighed, kommer WebOS ind på en god nummer to i denne test. Pegekontrol er en ligetil løsning for at gøre det lidt lettere at navigere, men stadig er grafikken og menuerne ikke så godt sammenkoblet og brugervenlig, som det er tilfældet med Samsungs Tizen-platform.

Ligesom forventet imponerer C9s billedkvalitet med stort set alt. Det glitrende sortniveau er lige så fængslende som altid, og ikke mindst hjælper virksomhedens AI-løsning også med at forbedre indholdet med en lavere opløsning.

Se også: Samsungs bedste telefon har en stor fejl

Mest søgte model lige nu:

Foto: Tek.no

Farverne er også gode på LG, selv om hvidbalancen her hælder lidt mod grøn. Marginalt nok til at det ikke er noget stort problem, men det skal i det mindste nævnes.

Hvis du ser på HDR-indhold, som bliver mere og mere almindeligt, giver det rå sortniveau stadig en imponerende effekt.

Når det står ved siden af ​​Samsungs QLED-skærm, er det stadig temmelig godt, at OLED-teknologien mangler en vis lysstyrke for at følge med i svingene. Imidlertid gør LG stadig fremskridt her, og vi målte skærmen på lidt over 800 nits i et 10 procents vindue. Igen er det ikke på QLED-niveau, men for et OLED at være er en sådan lysstyrke imponerende.

Det er også være værd at bemærke, at dette tv er velegnet til at spille på, da LG har taget gode skridt for at sænke inputlaget sammenlignet med tidligere modeller. Faktisk snyder det og slår Samsung, som sidste år helt klart var den bedste mulighed.

Hvis du vil have et tv til et mørkt biografrum, er dette det bedste tv, du kan vælge, og bortset fra det er det også en meget god model til det meste andet.

Sådan ser LG-modellen ud fra siden. Pr-foto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Selv om Sony ender i bunden af vores test, er det stadig et rigtigt flot og velfungerende tv. Bare ikke helt så godt som de to andre. Pr-foto

Sony Bravia KD-65AG9

Testens 'taber' er Sony, selv om det ville være forkert at kalde tv i denne test andet end strålende. For Sony AG9 er på ingen måde et dårligt tv, men der er et par detaljer, der får det til at hænge lidt efter de to koreanske producenter.

Blandt andet er Android-platformen stadig ikke så enkel og problemfri at bruge som sine konkurrerende operativsystemer. For eksempel kan du ikke rulle gennem menuer, mens du ser på noget i baggrunden. Du skal lukke en app helt, og derefter rulle gennem alle menuerne, før du finder din destination. Både LG og Samsung tackler det bedre.

På samme tid er softwaren ikke helt stabil. Flere gange oplevede vi, at nogle apps brugte uforholdsmæssigt lang tid på at starte. Når tv'et har brug for lange tænkepauser for at åbne enkle apps, uden logisk grund, lover det dårligt for fremtiden. De to andre modeller klarede den samme operation meget hurtigere.

Se også: Derfor er ny MacBook Pro helt i top

Mest søgte model lige nu:

Foto: Tek.no

Med hensyn til design er Sony AG9 et fantastisk tv at se på. Sony er på ingen måde væk, og dette er en fladskærm, der tåler at stå i enhver stue. Bagsiden består af nogle afdækninger, der let skjuler og samler dine kabler, så de i det mindste kommer samlet ud fra bagsiden.

Når det kommer til billedkvalitet, er Sony på niveau med både LG og Samsung på flere parametre. Når alt kommer til alt, bruger det et OLED-panel lavet af LG. Især Sonys tv er god til bevægelse og kontrast. Hvis du ser en masse sportsgrene, kan dette være tv'et for dig - især hvis der er noget med hurtige bevægelser - som fodbold eller hockey.

Dette tv er ikke så godt til at gengive hudfarver. Ofte bliver folk lidt 'solbrændte' i ansigtet sammenlignet med de to andre. Og dette tv har heller ikke den AI-funktion, som de to andre har. Det betyder, at der vil være en vis støj i billedet, når man opskalerer dårligt eller gammelt videoindhold.

Tv'et er heller ikke så godt at spille på. Over 26 ms input lag er for det meste lavet til de mest ivrige spillere, men skal du nyde spil i et lidt mere afslappet tempo via din konsol, så er det heller ikke noget stort problem.

Det kan også være værd at bemærke, at dette er det dyreste tv i testen, og du får ikke noget ekstra med i købet for den pris, du betaler i forhold til de to andre modeller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Også bagfra ser Samsungs model godt ud. Pr-foto

*** VINDEREN: Samsung QE65Q90R ***

Kampen mellem de tre tv viste sig at ligge meget tæt. Samsung løber dog af med sejren og tilbyder den bedste pakke til de fleste scenarier.

Denne skærm er meget brugervenlig og fortsætter en god trend, som Samsung begyndte for flere år siden, da de tog Tizen-platformen i brug. Brugervenligheden er førsteklasses, og app-support er blot blevet forbedret i årenes løb.

One Connect-boksen er en praktisk sag, vi kan lide, som giver dig mulighed for at samle alle kabler og videreføre strøm og signal til selve skærmen via et forholdsvis lille kabel. På den måde kan du for eksempel hænge tv'et på væggen og skjule kablet ved at lave en rille i din gipsvæg og pakke det ind. Alternativt kan du male det over og camouflere kablet på den måde. Selve One Connect-boksen er imidlertid blevet ret stor, og betydeligt større end den var for et par år siden.

Som en spilleskærm kan Q90R prale af det næstlaveste inputlag, og du får også support til AMD's FreeSync, så du kan kontrollere for eventuelle fejl i grafikken. Dette er en teknologi, der sikrer, at billedopdateringen synkroniseres med kilden for at forhindre såkaldt 'tearing' eller riv i billedet. Dette blev tidligere kun fundet i dedikerede spilleskærme, men kommer nu også i nogle tv'er.

Se også: Dansk hovedtelefon er blandt de allerbedste

Mest søgte model lige nu:

Foto: Tek.no

Når det kommer til billedkvalitet, har Samsungs skærm et antal funktioner, der er værd at bemærke. Det er blandt andet et tv, der klarer sig bedre ved at stå i oplyste rum end sine konkurrenter. Ikke mindst takket være sin mere kraftfuld lysstyrke og en meget habil antireflektionsbelægning.

Når tv'et er kalibreret, er det også meget præcist under standardudsendelser, eller SDR'er, hvis du ønsker det. Når man måler kvaliteten af ​​en HDR-skærm, er tv'et stadig meget stabilt, selv om LG har marginalt mere præcis gråtoneskala.

Samsung har også taget et kvantespring med hensyn til sortniveau i år. Selv med rummet næsten fri for lys, er sortniveauet, som denne skærm producerer, imponerende godt. OLED-tv'erne er stadig en lillebitte smule bedre, men medmindre du har dem side om side, som vi havde, vil du ikke tænke over det. Q90R har også meget lidt såkaldt ‘blooming’ mellem mørke og lyse objekter. Simpelthen meget imponerende for et LCD-tv.

I et meget mørkt rum er vi stadig en lille smule mere til OLED-teknologi, men til alt andet lige viser Samsung, at QLED-teknologien er vokset godt. Det er også værd at bemærke, at AI-funktionen på både denne model og LGs alternativ hjælper dig med at få et langt bedre billede, når du for eksempel ser på lavere opløsning gennem en dekoder.

Alt i alt er Samsung en værdig vinder.

Sådan ser Samsung-modellen ud fra siden. Pr-foto

Se også: God lyd til træning? Her er Apples bedste bud