65 tommer i stuen? Sådan undgår du at blive flået

Uanset om du er interesseret i fodbold, gode film eller tv-shows, er det fedt med et stort tv. Heldigvis er tv-priserne faldet meget de seneste år, og du behøver ikke længere at bruge en månedsløn på at få god kvalitet. Faktisk ret langt fra.

I gennemsnit sidder tv-seere omkring tre meter væk fra skærmen. Med en stadig bedre opløsning af det indhold, vi ser på, er 65 tommer 4K-opløsning derfor et godt valg, hvor du får en stor skærm uden at det koster dig kassen. Og vi har samlet fem modeller, der giver meget værdi for pengene.

En af de ting, der ofte følger med et 4K-tv, er muligheden for at se HDR-indhold. Det står for High Dynamic Range, hvilket blandt andet giver dig bedre farver og mere lysstyrke. Selvom selve opløsningen ikke nødvendigvis er så let at se forskel på, får du en masse glæde ved højere lysstyrke og mere nuancerede farver.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

4K-tv'erne er ofte udstyret med en mere kraftfuld hardware under de ydre lag end et Full HD-tv, da det skal behandle langt flere pixels på samme tid. En positiv bivirkning af dette er, at de er hurtigere at bruge, når du for eksempel kører apps som Netflix.

Hvis du er en af ​​mange, der også sætter pris på de skarpest mulige billeder, viser et 4K TV dig det skarpeste billede, du kan få i dag - altså medmindre du køber et 8K-fjernsyn, som der intet indhold findes til. Hvis du også ser på indhold i lavere opløsning, vil en sådan skærm opskalere signalerne, så resultatet er bedre end udgangspunktet - selvom du ikke ender med et fuldt 4K-billede.

Sådan har vi testet Vi begyndte med at se, om tv'et er placeringsvenligt. Udseendet betyder ikke meget i den samlede score, men vi inkluderer det stadig som en del af den samlede vurdering. Vi så også på forbindelsesmuligheder. Ofte har du brug for mere end to HDMI-porte, og på samme tid er det dejligt at have gode muligheder for at forbinde din skærm til dit netværk. Inden vi vurderede de næste punkter, opdaterede vi tv'erne, så de havde den nyeste version af den software, de bruger. En anden faktor vi så på var, hvor brugervenligt tv'et er. Her er det vigtigt med en god fjernbetjening og en menu, der er let at forstå. Samtidig er det et plus, hvis tv'et er hurtigt at bruge, så du nemt kan bruge apps til at køre forskellige tjenester. Antallet af apps betyder også en del på dette punkt. Billedkvalitet er dog det vigtigste i vores test. Her testes alle tv'erne under kontrollerede former, hvor vi ser på kvaliteten både med lyset tændt og helt slukket. Her bruges kalibreringsudstyr til at teste, hvor godt det sorte niveau, farver, skarphed og bevægelse er til den pris du betaler. Samtidig bruger vi flere demo klip for at se, hvor gode skærmene er til at løse svære opgaver, såsom panorering og hurtige bevægelser. Vi bruger alt fra komprimeret 720p til 4K indhold med HDR. Vi ser også på, hvordan skærmene er at bruge til spil ved at måle skærmens reaktionstid. Altså hvor lang tid de bruger fra signalerne sendes til skærmen, til ændringer er foretaget. Jo hurtigere dette sker, jo bedre er tv'et egnet til spil. Lydkvaliteten i fladskærme er normalt ret dårlig, så vi inkluderer også dette, men kun som en lille del af den samlede karakter. Er lyden for eksempel anstændig nok til, at du kan se nyhederne uden at skulle tænde for et eksternt lydsystem? Pris er også noget, vi inkluderer i vurderingen. Vis mere Luk

Samsung UE65NU7455

Her får du et gennemført tv, der blandt andet kan tilbyde en glimrende billedkvalitet. Sammenlignet med Panasonic og Philips får du et billede, der er mere korrekt afbalanceret i forhold til kontrast og lys.

Samtidig har skærmen godt med lysstyrke, når HDR-indholdet sættes på. Hvis du har brug for et nyt tv til at se fodbold, vil dette tv give dig lige så god bevægelse og skarphed, som alle de andre skærme der er inkluderet i testen. Dette er noget, som alle de modeller vi testede har tilfælles.

Når du ser indhold i normal opløsning, er det filmtilstanden du skal bruge. Skifter du til indhold i HDR-format forbedres opløsningen ret markant. Hvidbalancen bliver faktisk ret god, selv på dynamisk indstilling, selvom lyset bliver for intenst for nogle typer indhold. Det er en indstilling, som vi derfor ikke nødvendigvis bruger i andre situationer.

Hvis der er noget, vi skal udsætte på dette tv, er det synsvinklen. Den er ikke særlig god i nogle af ​​kandidaterne, og denne model er ingen undtagelse. Så brug lidt tid på at placere dit tv for at sikre det bedste billede.

Det skal alligevel siges, at skærmen har meget god beskyttelse mod blænding, hvilket er noget, som tæller positivt, når du sidder lidt skråt for skærmen.

Derudover er dette en skærm, der er velegnet til dem, der vil bruge den til at spille på. Vores test viser, at skærmen har en respektabel reaktionstid på 13,4 ms, når man spiller med 1080p-opløsning. Det er i samme klasse som modellen fra Panasonic.

Sammen med WebOS (LG) leverer Tizen-platformen langt den bedste brugergrænseflade. Her kombineres en god fjernbetjening med smarte løsninger. Takket være god automatik og kontrol via HDMI kan du også bruge tv'ets fjernbetjening til at kontrollere, de bokse du tilslutter. For eksempel Apple TV.

Alt i alt leverer Samsung den bedste samlede oplevelse, som gør, at dette tv ligger helt i toppen af testen.

Sony Bravia KD-65XF7596

Lige i hælene på Samsungs tv har vi denne model fra Sony, som også kan prale af meget god billedkvalitet.

Igen får du en god dynamik i billedet, hvor balancen mellem lys og mørke løses på mesterlig vis. Her kan du se detaljer i mørke scener, uden at de løber ud i sort, og du har også masser af lysstyrke, når det er nødvendigt.

Denne skærm er også god, når det kommer til bevægelse og skarphed, hvilket gør den velegnet til fodbold og andre udsendelser, der kræver en masse bevægelse i billedet. Hvis du vil spille meget, vil vi hellere anbefale Samsungs tv, da reaktionstiden på denne skærm ikke er så god.

Foto: Tek.no

Et plus ved denne model versus Samsungs 7-serie er, at den har fire HDMI-stik. Det er mere end konkurrenterne og godt, hvis du har mange enheder, du vil tilslutte tv'et.

Dette tv har heller ikke en særlig god indsynsvinkel, så igen skal du være lidt bevidst omkring placeringen.

Android-platformen må se sig besejret af Tizen (Samsung), skønt dette system også begynder at tage form. Der er stadig nogle ting, der skal rettes, og grænsefladen er lidt mere rodet opsat, end tilfældet er med Samsungs alternativ.

Ikke desto mindre er dette et meget godt tv, der leverer en god billedkvalitet, og som vi ikke har nogen problemer med at anbefale dig.

Philips 65PUS7363

Denne Philips-model er heller ikke dum, men et par ting gør, at den havner udenfor toppen i denne test.

Først og fremmest kæmper den med lyset i billedet. Med fodbold er den i og for sig god til, men viser svagheder når du slukker for lyset og ser på mørke scener. Her er billedet simpelthen for lyst, hvor du hurtigt ser, at billedet er et par hak mere gråt end ​​konkurrenterne. Det bliver simpelthen ikke så sort som de bedste i testen.

Det betyder også, at farverne ikke bliver nøjagtige, og at du mister en vis dynamik i billedet. Havde dette været bedre, ville denne skærm have været en hed kandidat til topplaceringen. Skærmen er ikke værre end de andre, til at gengive bevægelser og skarphed.

Skærmen har imidlertid en funktion, den er helt alene om: Ambilight. Og denne funktion er let at holde af. Teknologien gør, at du får projiceret farverne fra yderkanten af billedet op på væggen bag skærmen. Det giver en mindre pludselig overgang mellem selve billedet og omgivelserne, hvilket igen giver dig en mindre intens og trættende oplevelse foran skærmen.

Foto: Tek.no

Denne skærm har en medium reaktionstid, så her vil Samsung eller Panasonic være et mere oplagt, hvis du spiller meget på tv'et.

Android-platformen bevæger sig konstant i den rigtige retning, men alligevel er den ikke god nok til at udkonkurrere de bedste fra Samsung og LG. Med jævne mellemrum stopper tv'et i en slags tænkepause, når du bruger apps, og det er ikke godt nok, når konkurrenterne gør dette problemfrit.

Tv'et skal roses for, at fjernbetjeningen har et fuldt tastatur på den ene side. Men vi synes ikke, at prisen står på mål med billedkvaliteten. Vil du have Ambilight, så er dette tv dog et godt køb, men ellers er der bedre og billigere alternativer.

Panasonic TX-65FX700E

Denne model fra Panasonic gør en fin figur og ligger billedmæssigt omtrent på samme niveau som Philips' model.

Først og fremmest kæmper det med indsynsvinklen. Du skal sidde lige foran denne skærm for at få mest muligt ud af den. Selvom de andre skærme også udviskes, når du bevæger dig ud til siderne eller i højden, falder denne skærm markant af på den i forhold til de andre.

Det sorte niveau er heller ikke på niveau med de bedste i testen, hvilket især viser sig, når du slukker for lyset. I lighed med Philips har Panasonic også et alt for lyst billede på tværs af spektret, hvor det sorte er nogle få nuancer lysere end de bedste i testen.

Samtidig giver de fleste tilstande dig mulighed for at vælge et temmelig varmt billede. Det er langt bedre i vores bog end et for koldt billede, men der er stadig et benarbejde at gøre, før det slår de bedste i hvidbalance.

Foto: Tek.no

Bortset fra det giver Panasonic dig en solid skarphed og gode bevægelser, så til fodbold vil denne skærm være velegnet. Vi vil sige, at det er helt i tråd med de andre modeller med hensyn til netop fodbold.

Modellen er også god til at opskalere indhold, alt efter hvad man ser. Det bemærkede vi for eksempel, da vi så fodbold via Get-appen, som var meget bedre end udgangspunktet.

Det er også blandt de allerbedste tv'er, du kan spille på. Med en reaktionstiden på 14,2 ms er det lige i hælene på Samsung.

Hvis du er en af ​​mange, der vil have mange apps på skærmen, er dette tv ikke noget for dig. Udvalget hos Panasonic halter ganske enkelt efter sammenlignet med de andre platforme, selvom de vigtigste er på plads. På samme tid er fjernbetjeningen en smule gammeldags, hvor vi hurtigt bemærker, at den skal have direkte sigte imod tv'et for at virke - noget som testvinders fjernbetjening ikke har brug for.

Når det kommer til design og byggekvalitet, er Panasonic blandt vores favoritter. Her får du en smal ramme og et solidt tv. Hvis der var mere styr på det sorte niveau og indsynsvinklen, ville dette være et tv, der hurtigt var klatret op og blandet sig i toppen.

LG 65SK7900PLA

Testens værste tv ser ud til at kæmpe med dårlig software, hvor vi faktisk testede to lignende modeller for at udelukke, at den første vi modtog ikke havde en særlig fejl.

Først og fremmest har det en mærkelig fejl, der dukker op, når du henter markøren op, især i HDR-tilstand. Derefter går dæmpningen helt bananas, hvor en sjettedel af billedet er oplyst. Selv når markøren ikke er aktiv kæmper dæmpningen for at hamle op med de andre modeller. I Netflix-serien 'Lost in Space' kæmper den meget, da serien bevæger sig ind i sorte, mørke huler med lommelygter.

Foto: Tek.no

Uden HDR forbedres tingene markant. Derefter oplever vi ikke de samme problemer med dæmpning. I stedet er selve sortniveauet problemet. Ved første øjekast kan det virke imponerende, men hvis vi slukker lyset og tænder for mørke scener, vil skærmen blive plaget af det vi kalder 'black crush'.

Hvor de bedste i testen, Samsung og Sony, fint klarer at gengive detaljer i mørke, går LG over til kun at vise sort. For eksempel vil du se, at en persons hår er helt mørkt, mens de bedste skærme viser synlige hårstrå.

Skærmen er heller ikke førstevalget, når det kommer til spil, hvor reaktionstiden er den dårligste i testen, skønt den er på vildspor med sine 33,9 ms.

Når det kommer til bevægelse og skarphed, er tv'et helt på niveau med de andre tv'ere i denne test, og samtidig indtager det førstepladsen i brugervenlighed sammen med Samsungs platform. Kombinationen af ​​pege kontrol og WebOS tilbyder mange timers let og bekvem navigation i apps og funktioner.