Åben krig om privatliv: Apple skærer benene af Facebook

Har netop lukket for Facebooks mulighed for at bruge interne apps på iPhone og iPad - det giver alvorlige problemer for tusindvis af ansatte

Facebook er landet i et digitalt hav af skoldhed konsekvens.

For efter Apple i denne uge opdagede, hvordan Facebook har misbrugt sin adgang til at teste apps internt, har Tim Cook og hans tropper truffet en ganske hård beslutning: Facebook, det er slut med at teste og bruge noget som helst internt.

Bryder aftale igen

Forklaringen på den hårde tilgang til Mark Zuckerbergs butik er, at Facebook har brugt sin såkaldte udviklerlicens til at bygge et overvågningsprogram, som man blandt andet betalte helt unge brugere for at installere på deres enheder.

Programmet gjorde det muligt for Facebook at følge med i alt, som brugerne lavede på deres telefoner. Og selvom det altså skete med brugernes accept og mod en betaling på 20 dollars om måneden, så er programmet et klart brud på aftalen mellem Apple og Facebook, mener Tim Cook.

Problemerne for Facebook bliver kun værre af, at Apple også tidligere har afsløret firmaet i at overtræde de aftaler, man har om udviklerlicenser.

Privatlivskrig

Apple har i praksis afskåret Facebook fra at bruge nogle former for interne apps. Og det har skabt store problemer for tusindvis af ansatte, der ikke længere kan teste nye funktioner på firmaets Apple-apps eller bruge de interne apps, som deler informationer og får firmaet til at fungere.

For eksempel har Facebook en intern version af appen, som alle andre bruger til at komme på Facebook med. Den virker ikke længere. Derfor er de ansatte nødt til at hente den officielle Facebook-app ned, hvis de vil bruge mobilen til tjekke deres venner og beskeder.

Sagen er dog blot det seneste 'skud' i den privatlivskrig, som særligt Tim Cook har gjort sig til talsmand for.

Han har flere gange højlydt kritiseret Facebook og særligt Mark Zuckerberg for at drive en uetisk dataforretning. Han har samtidig opfordret politikerne i USA til at regulere firmaer som Facebook langt hårdere, end det sker i dag.

Apple går til angreb på Facebook

Kan skade Facebook voldsomt

Og lige nu har Apple altså fat i den lange ende på Facebooks forretning, der i høj grad er afhængig af adgangen til at bygge og drive apps, der virker på iPhone, iPad og andre Apple-produkter.

Spørgsmålet er så, om Apple snart åbner Facebooks adgang igen. Eller om skridtet er permanent, og dermed kan blive særdeles skadeligt for Facebook.

