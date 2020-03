Åndssvagt navn - men mesterlig lyd på bøjle

Navnene er umulige. Sony WI-1000XM2, suk...

Om et øjeblik har du glemt navnet og er nødt til at have en seddel med ned i butikken for at være sikker på, at du nu også vælger den rigtige model.

Men besværet med at skrive Sonys åndssvage produktnavne ned er indsatsen værd. For de seneste år har den japanske producent i den grad erobret markedet for dyre, men fremragende støjreducerede hovedtelefoner. Og bøjle in-ear-modellen WI-1000XM2, der kom på markedet sidste år, er ingen undtagelse.

Se også: Imponerende lyd under 1000 kroner

Hovedtelefonen oplades med USB-C (yes!!!), og du kan noget usædvanligt koble et mini-jack-kabel til den. Foto: Ekstra Bladet

Vanvittig telefon til vanvittige købere

Bøjlen sidder godt

Lad os begynde med designet som jeg ved skiller vandene. Det gør det i hvert fald for mig, der foretrækker ægte trådløse in-ear-modeller uden en bøjle over nakken. Så hellere modeller der sidder frit i hvert øre.

Når det er skrevet, er Sony kommet ganske hæderligt fra opgaven her. Det største problem med bøjle hovedtelefonerne er nemlig balancen og vægten på nakken, som WI-1000XM2 imidlertid har løst til topkarakter.

Når du først har fået bøjlen hen over nakken, glemmer du den snart. Og den flytter sig ikke eller hiver ikke i ørepropperne. Det virker - godt arbejde, Sony!

Samsungs nye topmodel fejler

Den runde C-knap kan du med Sonys app programmere til den funktion, du ønsker. Foto: Ekstra Bladet

Støjreduktion og god lyd

Det samme kan man sige om komforten i ørerne. Altså hvis du følger rådet om nøje at udvælge den øredut, der passer til dine ører. Heldigvis har Sony lagt et omfattende udvalg med i kassen, hvilket man også forventer til prisen.

Med den rigtige øredut sidder hovedtelefoner fantastisk og hjælper med at udføre den støjreduktion, Sony fremhæver som en af fordelene ved modellen. Elektronisk hjælper modellens indbyggede teknologi med til at løse opgaven, og selvom vi ikke ender i topklassen, når vi taler støjreduktion, er resultatet absolut acceptabelt.

Lydkvaliteten ved både afspilning af musik og aflytning af podcasts er til gengæld i den bedste klasse for in-ear-hovedtelefoner. Lyden er dynamisk med rigelig bas og afbalanceret diskant. Den vil til fulde tilfredsstille selv kræsne brugere.

Batteritiden er et af de områder, hvor vi godt kunne ønske os noget mere. Ganske vist kan modellen hurtigoplades - 10 minutters ladning giver 80 minutters musiktid - men de oplyste 10 timers maksimal spilletid er optimistisk. Vi løb faktisk flere gange tør under testen, hvilket er en smule atypisk.

WI-1000XM2 - frygteligt navn, ja - udmærker sig blandt andet ved at være solidt bygget, nem at tage med sig og uden risiko for, at ledningerne undervejs filtrer sammen. Foto: Ekstra Bladet

Samsungs nye topmodel fejler

Vælg billigere storebror

Alle kvaliteterne til trods er det store spørgsmål, om du er en 'bøjle-person'? Eller du lige så gerne køber en in-ear-hovedtelefon helt uden ledninger?

Hører du til i den sidste gruppe, bør du klart overveje at droppe WI-1000XM2 og i stedet jagte storebroderen WF-1000XM3, der oven i købet er godt en plovmand billigere lige nu.

Støjreduktion, lyd og den manglende bøjle taler klart for et køb af WF-1000XM3 fremfor WI-1000XM2.

Er du derimod en hund efter lyd på bøjler, bliver du ikke skuffet. Det skulle da lige være over prisen, som godt kunne være 500 kroner lavere. Hvem sagde Black Friday eller sommerudvalg?

Enhedernes form er velkendte, hvis man har set andre af Sonys udmærkede hovedtelefoner. Og der følger et hav af øredutter med i salgskassen. Foto: Ekstra Bladet