Årets fjernsyn klar fra Philips

Philips har i de senere år leveret en række gode OLED-tv'er, der har fungeret godt i vores test. Nu er 2020-modellerne klar - inklusive tre nye 4K OLED-varianter.

Udover disse tre nye modeller har virksomheden heller ikke glemt LCD-tv’et. Årets program indeholder fem nye 4K-serier, hvoraf to leveres med Bowers & Wilkins-lyd.

Og alle modeller har nu en fuldgyldig Ambilight-løsning. Tidligere varierede det, om tv'erne havde funktionen, og hvor mange sider af skærmen, der var oplyst. På 2020-modellerne kommer alle med Ambilight på tre sider: på siderne og over skærmen.

AI eller kunstig intelligens kan analysere billedet og gøre det bedre. Foto: Tek.no

På dette års CES-messe var konkurrenter som Samsung og LG i stand til at vise deres nye tv'er, der bruger AI (kunstig intelligens, red.) til at forbedre billedkvaliteten over tid, da skærmene lærer nye måder at fortolke og vise det indhold, du ser.

Det kommer også nu på Philips' OLED-modeller. Tidligere har P5-processoren imponeret os i test, og den er nu blevet udviklet til fjerde generation, hvor AI er centralt.

Meningen er, at tv'et over tid skal lære af det indhold, du ser. Og billede for billede automatisk foretage ændringer i indstillingerne, så du får det bedst mulige resultat.

Philips har i de seneste årtier opbygget en solid database, som AI-funktionen bruger til at lære, hvordan man skaber det bedst mulige resultat. Ifølge virksomheden er teknologien i stand til at justere på fem forskellige parametre: billedkilden, farver, kontrast, bevægelse og skarphed.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Nye OLED-modeller er på vej - her er det OLED 865 fra Philips. Foto: Tek.no

OLED 865/855/805

Philips frigiver tre nye OLED-modeller, som alle falder ind under virksomhedens 8-serie. I efteråret sidste år frigav de 934 og 984, to potente OLED-modeller med lyd fra Bowers & Wilkins.

Det får disse 8-serie-modeller ikke, men til gengæld kan de prale af den nye processor, der har kunstig intelligens.

Bortset fra det er de tre modeller meget ens med hensyn til udstyr. Her får du naturligvis Ambilight-funktionen på tre af siderne, som vi er blevet vant til altid at se i Philips nye tv'er. Det er en funktion, som mange ønsker, og det kan vi godt forstå.

Der er noget naturligt og behageligt ved lyset på bagsiden af ​​tv'et, hvor du blandt andet kan vælge, at farverne fra det billede, du ser på, skydes længere op på væggen bag skærmen.

Af det vi kan se har billedet også fået et endnu bedre flow end tidligere. Alle tre skærme har det, som virksomheden kalder Perfect Natural Motion, og baseret på billederne der flyder over skærmen, ser det ud til at være en meget solid løsning.

Udover det har disse skærme de åbenlyse fordele, som OLED-teknologi bringer. Naturligvis er det sorte niveau perfekt, mens farverne er meget potente.

Med AI-funktionen ser det ud til, at Philips også har opfanget noget af den støj, der ofte følger med det indhold du ser. Vi har set nogle klip fra forskellige streamingtjenester, og resultatet virker imponerende. Det er bare stadig tidligt at konkludere noget. Her skal vi vende tilbage med et definitivt svar, når tv'erne finder vej til vores ‘testlaboratorium’.

En af forskellene på disse tv er foden, du får med i købet. Selve skærmen er af den minimale art, hvor tv'et er smalt og slankt uden store rammer. Men når det kommer til foden, er der forskel.

805 kommer med den enkleste løsning, hvor du har to små 'stifter', der holder skærmen oppe. De to andre modeller får en lidt mere massiv løsning, hvor 855 ikke har evnen til at svinge tv'et sidelæns - noget 865 har på den ellers lignende fod.

Derudover har de tre ganske ens specifikationer, hvilket betyder, at alle modeller har standard stereolyd, hvor lyden skydes ned mod bordet.

Det betyder, at du sandsynligvis vil have en ekstern lydkilde på disse modeller, selvom lyden ikke ser ud til at være så glat, som vi måske tror.

Priserne på disse modeller er endnu ikke kendt. Alle tre modeller fås i 55 og 65 tommer.

Philips 9235 er på 43 tommer og kan fint bruges i køkkenet. Også denne model har lyd fra B&W. Foto: Tek.no

9435/9235 - med lyd fra B&W

Udover tre nye OLED-modeller er der også fem nye LCD-modeller på vej.

To af disse, 9435 og 9235, har begge lyd i form af soundbars fra Bowers & Wilkins (B&W). Disse fungerer også som fod for fjernsynet, noget de allerede har testet på deres 934 OLED.

Forskellen er, at 9435 løber af med den stærkeste soundbar af dem, hvor du får et 2.1.2-layout, hvor to af kanalerne skyder op mod loftet for at give lydbilledet bedre fylde også i højden.

Vi kan godt lide den måde, Philips har bygget lydsystemet på ved at bruge soundbaren, som er en kombineret fod- og lydenhed. Desuden er udformningen flot, som får soundbaren til at fremstå temmelig eksklusiv.

Philips 9345 er årets flagskib blandt LCD-modellene. Foto: Tek.no

Derudover er det veludstyrede LCD-skærme, vi har med at gøre her. Naturligvis har disse modeller også Ambilight, udover den almindelige P5-processor (uden AI) og Natural Motion.

Vi bliver stående og ser lidt på billedkvaliteten, og baseret på demomaterialet, der sendes på tværs af skærmene, ser det ud til at være lige så potente modeller, vi har at gøre med. Vi må især sige, at bevægelserne synes at være gode, selvom disse modeller har en markant lavere bevægelseskompensation end OLED-modellerne.

Samtidig skal det nævnes, at Samsung for eksempel giver bedre sort- og farveniveau i sine QLED-modeller, men Philips' modeller koster ikke så meget som de koreanske giganters topmodeller.

Af de to modeller bliver det 9435, der tager rollen som stue-tv, hvor du kan vælge mellem 55 eller 65 tommer. 9235 er til gengæld en mindre skærm, der figurerer pænt til for eksempel et køkken med sine lidt mere beskedne 43 tommer. Priserne er her heller ikke kendt.

Philips 8505 Performance. Foto: Tek.no

Philips 9005/8505/7805

Hvis du ikke har brug for høj lyd på dit tv og allerede har et potent eksternt lydsystem, der er klar til at påtage sig den opgave, skal du overveje 9005.

Det er et tv, der ligner dets to dyrere brødre med mange forskellige specifikationer.

Det er også en 4K-skærm, der kan drage fordel af Philips P5-processor udover Natural Motion og ikke mindst Ambilight. Hvad der er værd at bemærke, er, at lyden ikke er så god, men den er heller ikke så dårlig. Det minder os meget om den kvalitet, du får på de tre OLED-modeller.

Philips viste også en 88 tommers stor 8K-skjerm frem, som angiveligt er klar til produktion. Foto: Tek.no

Denne 9005-model kommer også i forskellige størrelser, uden at vi nøjagtigt ved, hvilke der vil finde vej til danske butikker. Det kommer i 50, 58 og 70 tommer.

Philips lancerer samtidig en Performance Series 8505, der ser ud til at være en spændende model. Også her får du P5-processor og Ambilight, og også denne model har funktionen Natural Motion for at sikre god bevægelse.

Kort sagt betyder 'Performance Series', at skærmen giver dig et billede med smæk for skillingen, uanset om du ser fodbold eller en film.

Vi står og ser på disse modeller i et stykke tid, og ja, de ser ud til at leve op til løftet, hvis du kan lide et billede med meget 'fut' i. Hvorvidt det er naturligt, er en anden diskussion.

Denne model findes også i forskellige størrelser, der spænder fra 43, 50, 58, 65 eller 70 tommer. Priserne er ukendte.

Samtlige nyheder i år har det særlige Ambilight-system indbygget. Foto: Tek.no

Billigere og enklere model

Endelig kommer den formodentlig billigste LCD-model fra Philips i år.

Det bliver en lidt enklere model på mange måder. Men den vil også få P5-processor og Natural Motion.

Et af de særlige træk ved denne model er, at det er den eneste model af de nye, vi har nævnt, som ikke bruger Android Pie. I stedet kører det et andet system kaldet SAPHI. Det kræver tilsyneladende også mindre ressourcer, da denne model har betydeligt mindre hukommelse og lagerplads end de andre tv.

Denne model findes i størrelserne 43, 50, 55, 58, 65, 70 og 75 tommer. Priserne er - igen igen - ukendte.