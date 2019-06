Årets mærkeligste højttaler

Sony har leveret mange solide lydprodukter på det seneste, især når det kommer til hovedtelefoner og små bærbare højttalere.

Dagens testprodukt blev annonceret på CES messen i januar, og det er nu på markedet i Europa og dermed danmark.

Glas Lyd Højttaler LSPX-S2 er, som navnet antyder, en højttaler med et glasrør øverst, der leverer en del af lyden.

Dyr gadget

Før vi skriver mere om selve produktet, vil vi advare mod prisen, der er i den høje ende, når det gælder trådløse højttalere på størrelse med en mælkekarton.

Og vi er delte i spørgsmålet om, hvad man skal synes om designet, der minder om en mindre petroleumslampe med noget, Apple kunne have lavet, i bunden af børstet aluminium. Øverst er som nævnt glasrøret, der indeholder en lysdiode.

Sony har sikkert fået inspiration fra gammeldags lampe, men det er altså meget moderne materialer og linjer, der former produktet. Højttaleren er med en vægt på 1,1 kilo også betydeligt tungere, end den ser ud,. Det skyldes nok, at den indbyggede bas er en slags subwoofer, ligesom glasset vejer en del.

LSPX-S2 er også ganske overraskende en batterihøjttaler, som understøtter wifi. Det gør det muligt at bruge lyd fra fx Spotify Connect og skabe multirums løsninger med andre Sony-højttalere. Selvfølgelig er Bluetooth og NFC indbygget - med sidstnævnte skal du bare holde en kompatibel telefon hen mod højttaleren for at forbinde.

Som et stearinlys

Alt styres fra Sonys ‘Music Center’ app, hvor du også finder indstillingen til lyset, der kan lyse i 32 forskellige niveauer. Du kan også vælge en stearinlys funktion.

Selv på det højeste niveau producerer dioden dog ikke mere lys end netop et typisk stearinlys. Derfor er højttaleren ikke særlig velegnet som fx sengelampe eller læselampe ved en stol. Men til at skabe stemning ved bordet eller under en picnic fungerer den fint.

Der findes knapper til at kontrollere lysstyrken på selve enheden, men de er gemt i bunden. Her finder du også en knap til at aktivere Bluetooth eller nemt forbinde til en router, som understøtter WPS. Det kan ligeledes klares via appen.

En smart løsning er den såkaldte ‘push and play’-knap, som er placeret ved siden af ​​tænd/sluk-knappen. Den giver dig mulighed for at konfigurere en sang eller en spilleliste via appen, så du ikke skal fiske din mobil frem, hvis du for eksempel har en spilleliste, som du ofte lytter til. Der er dog ingen stemmestyring eller mikrofon, som du kan bruge til telefonopkald.

LSPX-S2 bruger den gamle microUSB-standard til opladning og har også minijack-indgang, hvis du vil bruge et kabel til at sende lyd til enheden.

Batteriets levetid er angivet til otte timer, hvilket synes at passe okay med virkeligheden, i det mindste hvis du ikke spiller på maksimal volumen hele tiden. Du kan nok få mere ud af batteriet, hvis du har en lav lydstyrke.

Powerknappen, hurtigvalg af en spillelisten og volumen findes på basen - sammen med ladeport og adgang for minijack. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dyrt betalt lydkvalitet

Du kan så heller ikke afspille den maksimale lydstyrke det meste af tiden, da LSPX-S2 simpelthen ikke har bas-kvaliteter til at lyde særlig behagelig, når lydstyrken øges. Den trives bedst på middel volumen og nedad, hvor glasrøret kommer nogenlunde til sin ret.

Der er meget lidt at hente helt i bunden af ​​basfrekvenserne. Den lille subwoofer falder nemlig af på den, før man kommer til den helt dybe bas. Det bliver lidt anæmisk, og det står derfor hurtigt klart, at dette ikke er en højttaler, der er lavet til fest og sjov. Den maksimale volumen er heller ikke høj, og det vil være en overdrivelse at sige, at lyden er fuldstændig og engagerende.

Hvis du holder fast i moderate lydniveauer, lyder den dog ganske godt, i hvert fald til mere dæmpet og akustisk musik. Glasrøret vibrerer, når det modtager signaler fra tre aktuatorer i bunden af ​​højttaleren og virker således i sin helhed som et højttalerelement - med et meget større overfladeareal end diskantelementer normalt har.

Det giver en klar, god og forholdsvis velopløst diskantgengivelse, uden vi vil sige, at den er revolutionær på nogen måde, som man måske tænker, når man blot ser enheden.

For eksempel lyder Kari Bremnes ganske flot, Jessie Ware gør det samme, og LSPX-S2 er bedst, når den bliver fodret med jazz og kraftfulde kvindestemmer.

Den lidt tunge melodi i starten af Kari Bremnes ‘E du nord’ giver dog en vis resonans i den lille højttaler, som om man forsøger at reproducere noget, den ikke er helt i stand til. Det er et lille minus, og der er heller ingen meget luft i lyden her.

Til gengæld er højttaleren i stand til at sende lyd ud i 360 grader, hvilket gør, at der ikke findes noget ‘sweet spot’, men at den lyder godt fra alle sider.

I appen kan du også aktivere en separat bas boost-tilstand, men det gør ikke meget mere end at flytte fokus lidt længere ned i registret. Det resulterer i en lidt større fylde på bekostning af en vis klarhed i toppen. Desværre betyder det ikke, at højttaleren lyder dybere end før, og både Sonos One og UE Megaboom lyder for eksempel betydeligt rigere og mere engagerende, end Sonys glas højttaler gør.

Vores testenhed var japansk - den, som sælges officielt i Danmark, har engelsk tekst i bunden. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusion

Sonys LSPX-højttalere er bygget til en helt anden kundegruppe end sådan nogle som os, der lever for og med solide højttalere og stærk teknologi. Ideen om at bygge en glas højttaler er imidlertid god. Også fordi det har indlysende fordele i forhold til mere traditionelle højttalerdesign med 360 graders lyd og muligheden for særlig klar diskant.

For Sony er dette sandsynligvis et ‘statement’-produkt mere end noget andet, men med tre til fire gange prisen, som andre sammenlignelige højttalere koster, skal LSPX-S2 tilbyde noget helt anderledes, end hvad dets konkurrenter gør. Og det er her, vi mener, at ​​Sony mislykkes.

Ja, designet er specielt, og det er ikke så almindeligt med wifi-understøttelse på batterihøjttalere, men lyden er simpelthen ikke tæt på at være pengene værd.

Hvis du har et stort behov for en designhøjttaler, som også kan fungere som stearinlys, kunne denne model være noget. Men for de fleste lyder vores råd: køb en helt almindelig højttaler og nok LED-lys til resten af livet - eller en petroleumslampe .

En middelgod batterihøjttaler

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Design der skiller sig ud

Wi-Fi-understøttelse

Belysningsfunktionen fungerer godt

Solid byggekvalitet

Det bør du overveje

Ikke mere end middelgod lyd

Gå ikke dybt i basfrekvenserne

Middel batterilevetid

Meget høj pris