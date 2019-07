Årets mærkeligste selfie kamera

ZenFone er en serie af mobiltelefoner fra Asus, som kun få kender til i Danmark. Men Asus har været i gang i lang tid, og i år har de lavet en telefon med mildt sagt specielle funktioner.

Her er det vigtigste, du skal vide om ZenFone 6, som modellen hedder:

- Har fuld skærm uden udskæring til et kamera

- Har et 5000 mAh batteri til lang tids brug

- Har et kamera på en motoriseret klap, som kan følge motiver i bevægelse

Så vi taler med andre ord om en telefon med tre markante forskelle i forhold til de fleste telefoner. Men resten af telefonen er ret almindelig.

Ligner dyrere topmodeller

Telefonen har således den samme processor og omtrent samme mængde lagerhukommelse og RAM som i andre topmodeller. Selvom både skærm og kamera er lidt usædvanligt i denne model, er mobilens grundlæggende egenskaber altså ganske genkendelige.

Skærmen er Full-HD med lidt ekstra plads, fordi der som allerede nævnt ikke er brug for plads til kamera og sensorer i toppen af den.

Kameraerne på den motoriserede klap er et vidvinkelkamera med den samme 48 megapixel opløsning, som vi har set i flere telefoner i år og en 13 megapixel ultravidvinkel.

For eksempel findes lignende type af kameraer i Samsungs Galaxy S10e, selvom hovedkameraet her har en lavere opløsning. Det skal dog bemærkes, at 48 megapixel primært bruges til at fjerne støj fra billedet, og at du sjældent fotograferer i denne opløsning.

Men på trods af alle disse ligheder er det værd at bemærke, at mange af de telefoner, vi kan sammenligne ZenFone 6 med, koster betydeligt mere.

Så nu er spørgsmålet, om telefonen er lige så god, som dens specifikationer på papiret lover?

Hvor længe holderen motoren til kameraet? Det er vores største bekymring med telefonen, der ellers får topkarakter for det meste. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De dårlige nyheder først

Svaret er for det meste ja, men med nogle få undtagelser.

Lad os begynde med det meget alternative kamera, der kan vende sig mod dig som selfiekamera. Det betyder, at du får et lige så godt selfiekamera som dit hovedkamera, da det jo er et og samme kameraopsætning, du bruger.

Men motorfunktionen giver altså lidt støj fra sig, og jeg kan ikke undgå at være lidt skeptisk over for holdbarheden af ​​en sådan løsning.

ZenFone 6 opleves også som lidt tykkere og kraftigere end lignende mobiler fra andre leverandører. Det skyldes primært det store batteri, men designet er også lidt mere firkantet end på de fleste mobiltelefoner. Måske kan du lide det sådan? Her deles vandene i hvert fald.

Derudover bemærker vi, at telefonen ikke er beskyttet mod vand, og at menusystemet ser lidt anderledes ud end på de fleste Android-telefoner. Du får heller ikke trådløs opladning.

Men det er så også den dårlige kritik i denne omgang - resten er nemlig rigtigt, rigtigt godt!

OnePlus 7 (t.v.) har OLED-display, men et hak til kameraet. Det slipper du for i ZenFone 6, der til gengæld har et ganske fint LCD-display. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fantastisk til streaming

I denne prisklasse er ZenFone 6 næsten alene om at have en fuld skærm, hvor der ikke skal bruges plads på kameraer og sensorer. I denne prisklasse findes lige nu alene Xiaomis Mi Mix 3, der dog er noget billigere.

Skærmen understøtter HDR, hvilket du for tiden så ikke får meget ud af på Netflix, mens du på YouTube kan se udvalgte videoer med HDR-support. Der er dog relativt langt til den HDR-kvalitet, som for eksempel de bedste og mest lysstærke displays fra Samsung og Sony leverer.

Men understøttelsen af ​​HD-video fra Netflix og andre tjenester er på plads, og med stereohøjttalere og skærmløse kanter rundt omkring er dette en fremragende mobil til at se video på farten med.

Hvis du vil bruge hovedtelefoner, har telefonen det traditionelle stik (3,5 mm minijack) og USB-C.

Der er minijack til hovedtelefoner i bunden af telefonen, som i øvrigt kan oplades hurtigt med den medfølgende USB C-oplader. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hurtige og gode menuer

Ved første øjekast er ZenFone 6-menuerne næsten umulige at skelne fra de rene Android-menuer hos Google. Det er primært Asus’ eget galleriapp, der viser, at ikke alt er som på andre telefoner.

Hvis du går lidt bag kulisserne, for eksempel menuen til indstillinger, vil du se, at dette ikke er en simpel Google-telefon. I stedet er der en masse mere eller mindre kloge indstillinger her. For eksempel er en favorit på Asus-telefoner evnen til at aktivere dataroaming én gang og ikke have den permanent slået til. Det er praktisk, hvis du hopper mellem lande uden for Europa, hvor du måske et sted godt kan roame, men ikke i resten af landene du besøger under en ferie.

Andre praktiske løsninger er evnen til at bruge opkaldshøjttaleren til nogle funktioner, der normalt bruger den almindelige højttaler. Eller til at tilpasse hvad ZenFone 6’ ekstra knap, der normalt aktiverer Google Assistent, skal bruges til. Desværre er det lidt irriterende, at der er relativt få valgmuligheder for denne knap, og at du for eksempel ikke kan bruge den til at aktivere apps med.

Alligevel findes der et solidt udvalg af tilpasningsmuligheder i ZenFone 6, mens brugeroplevelsen i menuerne er logisk. Det er nemt at finde ud af, da menuerne overordnet er de samme, som findes på de fleste telefoner.

Forresten kan telefonens styresystem automatisk opdateres, så du kun skal genstarte din telefon, når der er kommet ny software i baggrunden.

Denne ekstra knap er som standard indstillet til Google Assistent, men du kan vælge et begrænset antal af andre funktioner - men ikke apps - som knappen i stedet skal styre. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samme kamera foran og bagpå

Kameraet sidder på en motoriseret klap. Den giver lidt lyd fra sig, men alligevel overraskende lidt i betragtning af bevægelsens hastighed, når kameraet vippes ud fra bagsiden og op i selfiemode.

Fordelen er, at kvaliteten af dine selfier er meget høj i ZenFone 6. Kameraet kan også følge genstande i bevægelse, hvis du holder telefonen eller placerer den i et stativ. Funktionen er faktisk lidt sjov, da det betyder, at du kan gå rundt om folk eller genstande, som kameraet så følger og skabe en panorerings effekt med, når kameraet vender sig mod motivet, mens du går forbi. Det virker dog kun mod en af siderne.

Med hensyn til kvalitet tager kameraet fine billeder i dagslys og frem til solnedgang. Det kommer dog ikke tæt på Huaweis bedste kamera, når det gælder fotografering i lyssvage eller mørke omgivelser. Men det gør andre mobiltelefoner så heller ikke.

ZenFone 6 kan optage video op til 4K med 60 billeder pr. sekund. Du får også billedstabilisering og kan bruge det meget effektive videokodeks h.265. Der kan godt ske et enkelt eller to billedudfald, når du panorerer, men ellers er videoen flydende og af anstændig kvalitet.

Det vidvinklede bagkamera giver mærkbart ringere kvalitet end hovedkameraet, men det er nyttigt på de tidspunkter, hvor du ikke kan komme langt nok væk fra motivet, du fotograferer.

Du får også 2 x zoom, men det er digitalt zoom.

Præstationstesten

Med hensyn til ydeevne gør ZenFone 6 det næsten så godt som alle de andre Snapdragon 855 mobiltelefoner, vi har testet. Den kan være lidt varmere end for eksempel OnePlus-mobiltelefoner, men ellers har jeg ikke bemærket store forskelle eller et hurtigt fald i ydeevnen ud over nogle små detaljer.

Batterilevetid og grundlæggende funktioner

Batteriets levetid i ZenFone 6 er fin. Telefonen skal oplades efter et par dage ved normalt brug. Og den medfølgende oplader er hurtig til at lade op igen.

Lyden under opkald er absolut godkendt. Den er klar og ganske høj.

Telefonen er født med Googles Gboard-tastatur, som er hurtigt og fint. Læseren til fingeraftryk sidder på bagsiden og er præcis og hurtig. Du kan ligeledes bruge ansigtsgenkendelse på telefonen, hvilket også går hurtigt.

Men bruger du funktionen mange gange om dagen, bliver spørgsmålet om levetiden på motoren til at åbne og lukke kameraet ned igen aktuelt. For kan den holde til det?

Telefonen foreslår da heller ikke ansigtsgenkendelse, men i stedet læseren til fingeraftryk som standard, når du sætter den op første gang.

ZenFone 6 (t.h.) er lidt 'kraftigere' bygget end lignende telefoner. Her er det OnePlus 7, som telefonen vises sammen med. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusion

Solidt batteri, stor skærm, masser af lagerplads, et usædvanligt design og gode byggematerialer.

Det er dybest set svært at forestille sig en mobil, der leverer mere end ZenFone 6. Og vi har kun to betænkeligheder: om motoren til kameraet holder. Og den manglende vandtæthed.

Du kan til gengæld glæde dig over prisen, der ligger på op til det halve af, hvad dyrere toptelefoner koster.

Men det gør ikke Zenfone 6 til en billig mobil. Du kan nemlig få andre også gode telefoner til - igen - det halve af, hvad Asus koster.

Masser af vanvid for pengene

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fordele

Lang batterilevetid

Fantastisk skærm

Hurtig fingerlæser

Stereolyd i højttalerne

Medfølgende hovedtelefon

Okay med lagerplads

Hurtigoplader følger med

Hurtigste hardware på markedet

Det bør du overveje

Usikkerhed om holdbarheden på motor til kameraet

Ikke den mest kompakte telefon

HDR-skærmen kunne have været mere lysstærk

Ingen beskyttet mod vand

Her er alternativerne

OnePlus 7

Pr-foto

OnePlus 7 deler mange vigtige funktioner med Asus. De har stort set samme pris, og de har den samme hardware. Men OnePlus 7 har ingen motoriserede dele. Og den er slankere i konstruktion og ser lidt mere strømlinet ud.

Xiaomis Mi Mix 3

Pr-foto

Xiaomis Mix-serien er her, hvor mobilproducenten prøver nye ting. Og efter et par kedelige Mix-modeller er Mix 3 en sjov fætter, hvor hele skærmen skubbes ned for at afsløre det selfie-kamera, der ligger bag.

Mekanismen er ikke motoriseret, men baseret på magneter og håndkraft. Det får den til at virke mere solid, end den kameraløsning som Asus har valgt.

Huawei P20 Pro

Pr-foto

Hvis du vil have det bedste kamera i prisklassen, er Huaweis P20 Pro stadig et godt valg. Klassikeren nærmer sig et og et halvt år, men er ikke signifikant overgået af andre end Huaweis egne nyere modeller. Her får du en vild natmodus, der fungerer godt, når solen er forsvundet. Du får også et godt mobildesign med farvespil på bagsiden og vandtæt konstruktion i glas og metal.