Advarer kunder mod Huawei

Telia advarer nu kunderne, før de køber en mobil fra Huawei - amerikansk boykot forhindrer nemlig Google i at opdatere enhederne

Kunder, der overvejer at købe en Huawei-smartphone hos Telia, bliver nu mødt af en advarsel, skriver MereMobil.dk.

I den kan kunderne læse, at de ikke længere kan regne med at modtage de opdateringer, som Google hidtil har leveret til Android-enhederne.

Undtagelse er udløbet

Forklaringen er naturligvis den amerikanske boykot af Huawei, som myndighederne her mener er en sikkerhedsrisiko og derfor bør undgås.

Da en undtagelse, som gav Google lov til at fortsætte opdateringer af Huawei-enheder, netop er udløbet, risikerer kunderne altså at købe et produkt, der ikke længere understøtter eller får opdateringer til apps som YouTube, Gmail og andre programmer fra Google.

- Vi gør det for at informere kunderne bedst muligt, siger Telias pressechef, Mads Hou, til MereMobil.dk om advarslen.

Her er hele advarslen fra Telia. Skærmdump

