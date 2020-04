Advarer mod Apple: Sælg nu

Sorte skyer trækker sig sammen over verdensøkonomien. Og det økonomiske uvejr kommer også til at ramme luksusmærker som Apple hårdt.

Udsigten for de kommende måneder er så ringe, at investeringsbanken Goldman Sachs nu advarer mod det amerikanske techfirma.

Anbefalingen er, at man sælger sin Apple-aktier, hvis man har nogen.

Frygter kæmpe fald

Ifølge flere amerikanske medier forudser Goldman Sachs, at aktien vil blive 20 procent mindre værd.

Det er konsekvensen af, at salget af guldkalven iPhones ifølge banken kan falde med mere end en tredjedel i 2. kvartal.

Apple er imidlertid et af de firmaer, man kan blive positivt overrasket over. Efter tidligere kriser, hvor anbefalingen også var et salg, endte aktien nemlig med at blive særdeles værdifuld og har givet store afkast til ejerne de seneste år.

