Advarer mod falske hjemmesider: Misbruger danske aviser til fup

De ligner Ekstra Bladet, Berlingske og andre netaviser, men er alene oprettet for at fuppe dig

Der er ikke noget bedre for en virksomhed eller et produkt end at få en positiv omtale på en stor hjemmesider som Ekstra Bladet, Berlingske og andre danske netaviser.

Det har stor effekt, hvis man bliver omtalt i medierne, og artiklen deles på de sociale medier. Men det har også svindlere fundet ud af, og derfor stiger antallet af falske kopier af for eksempel Ekstra Bladet voldsomt i disse måneder.

- Det er desværre et meget stort problem og sker alt for ofte. Vi er tæt på, at det sker ugentligt, siger Ole Sloth, der er administrerende redaktør på Ekstra Bladet.

Svært at gennemskue

Udviklingen følges tæt af Forbrugerrådet Tænk, der onsdag sendte en advarsel ud via sikkerhedsappen Mit Digitale Selvforsvar. Det sker for at hjælpe netbrugerne til bedre at opdage, hvornår en rosende artikel for bitcoins eller måske et hårprodukt er en gemen fælde.

- Svindlerne opfinder jo hele tiden nye metoder i håbet om, at forbrugerne hopper i fælden.

- Her er det nye bare, at svindlerne ikke alene laver en falsk annonce, men skaber en falsk hjemmeside for at få det til at se troværdigt ud, siger Anette Høyrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

- Det er også tydeligt, at sproget er blevet meget mere perfekt og ikke blot er dårligt oversat dansk. Det tyder jo på, at svindlerne har ansat danskere til at skrive de her tekster.

- Det gør det selvfølgelig endnu sværere at gennemskue.

Her er navnene på to ægte journalister fra Ekstra Bladet brugt på en falsk artikel om bitcoins. Men mændene på billederne har aldrig sat deres fødder på avisen, ligesom nationen!-kommentarerne naturligvis er rent fup. Skærmdump

Sådan tjekker du siden

Hendes råd er, at man altid opfører sig skeptisk, når noget lyder for godt til at være sandt.

- For det er naturligvis ikke sandt og bør bør være et klart advarselstegn.

- Tjek også hjemmesidens adresse - står der faktisk den webadresse, som siden normalt har, eller er den stavet en smule anderledes?

- Det er også klogt at tjekke, om det er muligt at klikke rundt på hjemmeside, som du plejer. Hvis du ikke kan det, er det nok fordi, at der kun findes denne ene, falske side.

Et andet tegn på, at hjemmesiden er rent fup kan være, hvis kommentarerne i bunden af artiklen er rosende, og alle handler om, hvor fantastisk produktet eller tjenesten er.

Et uddrag af 'artiklen' afslører ret tydeligt, at det aldrig kunne være endt på en dansk nyhedsside med bare en smule respekt for sig selv. Skærmdump

Alle sager undersøges

Problemet er, at det kan være svært at fjerne de falske hjemmesider igen.

- Det er frygteligt irriterende for både vores brugere og for os. Og vi tager derfor uden undtagelse fat på sagerne, hver gang vi opdager, at vi er blevet misbrugt.

- Der er ikke nogen sager, som vi undlader at dykke ned i, siger administrerende redaktør Ole Sloth.

- Vi forsøger via vores it-afdeling at finde ud af, hvem det her kommer fra. Det er bare svært og nogle gange umuligt, fordi svindlerne er rigtig gode til at skjule sig. Det kan for eksempel ske ved, at links meget hurtigt holder op med at fungere igen, hvilket kan sløre sporene.

Pudser politiet på bagmænd

I de værste tilfælde pudses en advokat og nogle gange politiet på bagmændene.

- Vi politianmelder, hvis vi for eksempel kan se, at kendte mennesker bliver forulempet. Eller når en sag gentager sig, forklarer Ole Sloth.

Og Anette Høyrup mener, at det er en fremgangsmåde, som særligt Facebook kan lære noget af. Links til de falske hjemmesider spredes nemlig typisk via et opslag på de sociale medier.

- Sådan nogle som Facebook, der i forvejen renser rigtigt meget ud i svindel, bør altså kigge noget mere på det her.

